O Novo Aeroporto de Mbanza Kongo, na província do Zaire, deverá ser inaugurado por ocasião das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, em 2025. Para o efeito, o Executivo recomendou a aceleração das obras de requalificação do Troço Mbanza Congo – Kiende – Novo Aeroporto, para assegurar o acesso dos utentes à referida infra-estrutura.

A medida resulta da reunião agora realizada entre o Executivo e o governo da Província do Zaire, em Mbanza Congo, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço.

Na mesma reunião, foi decidida a construção de um estádio de futebol com capacidade de até 10 mil lugares no município de Mbanza Congo e de um pavilhão multiusos para o Soyo.

As verbas necessárias para a execução dos referidos projectos deverão estar previstas já no próximo Orçamento Geral do Estado (OGE 2025).

O encontro recomendou ainda a mobilização de recursos financeiros, com carácter prioritário, para a concretização do projecto de Água no Soyo, Tomboco e na Comuna da Musserra, no Município do Nzeto.

O general João Lourenço ordenou, igualmente, a construção de uma estrada entre Mbanza Congo – Soyo, num percurso de 180 quilómetros, para a ligação entre as sedes destes dois municípios da província.

João Lourenço decidiu também garantir a construção de infra-estruturas de estradas, água e energia para os projectos estruturantes de Mbanza Congo, tais como a Centralidade, o novo Aeroporto e o novo Hospital Geral.

O Governo da Província do Zaire. Liderado por Adriano Mendes de Carvalho, foi ainda orientado a trabalhar numa solução viável e sustentável para os problemas do Porto da Kimbumba, devendo-se repor a ordem e combater toda a actividade ilegal.

Outra ordem visa a requalificação das antigas instalações dos Serviços Provinciais da Justiça, que actualmente funcionam nas instalações dos Hotéis IU. A medida visa garantir que as estas instalações dos possam servir o propósito original de reforçar a rede hoteleira, no quadro do fomento turístico da província.

O Presidente do MPLA, apesar de ter passado em off um atestado de incompetência a Adriano Mendes de Carvalho, não deixou de publicamente elogiar o desempenho do seu assalariado.

Nessa venda pública de gato por lebre, o general Presidente, considera que a província do Zaire regista “avanços assinaláveis” nos mais variados domínios, com destaque para o sector social,.

No domínio da Educação, foram aprovados 25 projectos de novas escolas, no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), das quais 12 já inauguradas e entregues às populações nas municipalidades do Soyo, Mbanza Congo e Noqui. O general João Lourenço recordou que foi construído o primeiro instituto médio no município do Noqui, com um total de 39 novas salas de aulas, tendo beneficiado 3.120 alunos.

Actualmente, na versão do MPLA, a força de trabalho do sector da Educação é de 4.906 professores, fruto do ingresso de mais de 500 nos últimos dois anos. No sector da Saúde, está em fase de construção o novo Hospital Geral de Mbanza Congo, com capacidade para 290 camas.

Quanto à protecção social, o Programa KWENDA beneficiou um total de 25.812 agregados familiares, com transferências monetárias directas, nos municípios do Kuimba, Tomboco, Nzeto e Noqui.

No que diz respeito ao sector económico e produtivo, o destaque oficial vai para a agricultura e florestas, com a formação nas escolas de campo de 6 mil camponeses, que melhoraram a sua produção agrícola e consequentemente a condição financeira.

O Zaire conheceu também avanços no sector petrolífero, com a implementação do Projecto Falcão 2 da Sonangol, que procede à recepção do gás proveniente do Angola LNG e transfere para a central do ciclo combinado de energia do Soyo. Futuramente, passará a fornecer gás à fábrica de fertilizantes.

A província conheceu, igualmente, melhorias no sector das obras públicas, com realce para a construção de infra-estruturas integradas em todos os municípios num total de 20 quilómetros de estrada, que abrangem 24 vias urbanas, tendo aumentando a qualidade da mobilidade.

Destaca-se ainda, neste domínio, a construção de passagens hidráulicas no troço Mbanza Congo-Kaluca, Troco Cuimba/Buela, no município do Cuimba, e Quelo/Benza/Sumba, no município do Soyo.

Na área da energia e águas, o Zaire beneficiou da expansão da rede de iluminação pública, com realce para os municípios de Mbanza Congo e Soyo. Actualmente, todas as sedes municipais encontram-se electrificadas. Ainda neste domínio está em curso o projecto de electrificação das comunas do Luvo e Nkiende, no município de Mbanza Congo, e Mpala, no Soyo.