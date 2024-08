POR SER GENERAL, MINHOCA NÃO VIRA JIBÓIA

Nos últimos dias, por iniciativa do Presidente do MPLA, o presidente da República, João Lourenço, acompanhado pelo Titular do Poder Executivo, fez rasgados elogios a Adriano Mendes de Carvalho, governador do Zaire. Não é caso para menos. Quando não se tem jibóia para mostrar aos visitantes do zoológico, coloca-se uma lente de aumento em frente da minhoca…

Numa coisa o general João Lourenço tem razão, em face das dificuldades em recrutar especialistas que consigam contar até 12 sem terem de se descalçar. Adriano Mendes de Carvalho tem todo o ADN do MPLA.

A corrupção constitui um dos grandes obstáculos do estado democrático e de direito, por inviabilizar o exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos. Quem terá dito isto? Foi, nem mais nem menos, em Mbanza Kongo, o governador provincial do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho. Ah, pois é!

Em Maio de 2023, segundo a Angop, “ao discursar na abertura da cerimónia de auscultação” (“cerimónia de auscultação”, é bonito) sobre o “Projecto de Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção”, o titular de poder executivo local sublinhou que a corrupção compromete a realização dos direitos das crianças à educação, saúde, alimentação e outros. Quem diria? É obra, senhor governador.

“Não são poucas, as vezes que o poder da corrupção tira a vida ao ser humano, porque o servidor público, pago para prestar assistência médica gratuita ao cidadão, trocou a ética e a deontologia profissional pela famosa “gasosa” ou porque desviou o dinheiro destinado à construção do sistema de abastecimento de água potável à população”, enfatizou.

O titular de poder executivo do Zaire, sublinhou que o seu pelouro está ciente de que este mal é o seu pior inimigo, pois corrói recursos públicos, amplia as desigualdades económicas e sociais e reduz a confiança do cidadão nas instituições.

Para a inversão desse quadro, Adriano Mendes de Carvalho sugeriu, divagou, delirou sobre a promoção de um sistema que previna a criminalidade económica e financeira, assim como a corrupção, através de medidas específicas. Cá para nós, como se comprova vendo o histórico de 49 anos de governação do MPLA, a solução passa por afastar o maior antro de corrupção que nós, bem como o governador do Zaires, conhecemos – o MPLA.

O titular de poder executivo local apontou, entre as medidas, o reforço do papel das escolas na transmissão aos adolescentes e jovens de valores que gerem repúdio a práticas de corrupção e crimes conexos, a capacitação dos gestores públicos para a elevação dos seus conhecimentos sobre as boas práticas de gestão do erário.

O reforço da articulação entre os órgãos da administração da justiça e a celeridade no tratamento de casos de criminalidade económica e financeira, corrupção e tráfico de influências, também figuram entre as inéditas propostas de Adriano Mendes de Carvalho.

O histórico dirigente do MPLA reiterou, na ocasião, o apelo à população no sentido de continuar a denunciar práticas que lesam o bom nome das instituições do Estado, desde que sejam bem fundamentadas, e a evitar a calúnia e difamação. Aconselha-se que façam, preferencialmente, denúncias referentes à gente da Oposição.