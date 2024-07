VINTE EMPRESAS LUSAS A CAMINHO DE LUANDA

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) vai participar na Feira Internacional de Luanda (FILDA) 2024 com 20 empresas, maioritariamente do sector do comércio e indústria, visando fortalecer as relações comerciais entre ambos os países, foi hoje anunciado.

A AEP regressa à capital angolana em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal — Angola (CCIPA) para participar da 39ª edição da FILDA, que decorre entre 23 e 28 de Julho, na Zona Económica Especial.

Em comunicado, AEP refere que participa do evento pela 11ª vez e considera esta uma oportunidade para as empresas portuguesas consolidarem a sua presença no mercado angolano e fortalecerem as relações comerciais entre Luanda e Lisboa.

Para o presidente do Conselho de Administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro, apesar do momento desafiante que Angola vive, a associação empresarial acredita que a resiliência da economia angolana a coloca no caminho da recuperação, “o que impactará positivamente as quase cinco mil empresas que exportam para o país”.

Os sectores de máquinas e aparelhos, produtos químicos, metais comuns, produtos alimentares e produtos agrícolas lideram o ranking dos produtos mais exportados de Portugal para a Angola, salienta-se na nota.

A presente edição da FILDA 2024, maior bolsa de negócios de Angola, organizada pelo Ministério da Indústria e Comércio, coincide com a primeira visita oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que, além de participar no Fórum Económico Angola – Portugal, deve visitar o pavilhão de Portugal no evento.

A participação na FILDA 2023 é uma iniciativa do BOW – Portugal Business On the Way, o projecto da AEP de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, desenvolvido no âmbito do Portugal 2030 e Compete 2030O Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME – Projectos Conjuntos, Programa Internacionalizar 2030 e do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030.

Este ano são as seguintes as empresas que integram a comitiva portuguesa na FILDA:

ALBIPACK (sistemas e tecnologias de embalagens); ARCEN ENGENHARIA (fabrico, montagem e assistência de equipamentos de betão, agregados e asfalto); AZCÔA (comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares); AZEOL (comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares); BARBOFLEX (comércio de máquinas e ferramentas); BIOSANI (produtos para a protecção de plantas em agricultura biológica e produção integrada); CARFEL (fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção); CARTONEX (artigos escolares e de escritório); FRICON (equipamento de refrigeração); GRUPEL (produção de geradores eléctricos); HRV (instalação de máquinas e de equipamentos industriais); ISAG (instituição de ensino superior); J. SILVA MOREIRA (fabrico de vedações metálicas); LABMAN (comércio por grosso de produtos químicos); LACTO SERRA (indústria de leite e derivados); METALOMARÃO (fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção); METALURGICA DO TÂMEGA (fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção); MF MARTINS (ferramentas); PLASTIDOM (fabrico e comercialização de produtos em plástico); RSI (representação e comercialização de alcatifas); TESCOMA (fabrico e comercialização de artigos para a casa); VALART (fabricação de equipamentos de elevação e de movimentação).