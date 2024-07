BAD LIDERA ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA

A Publish What You Fund, a campanha global para a transparência da ajuda e do desenvolvimento, nomeou mais uma vez a carteira soberana do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) como a mais transparente. A carteira ficou em primeiro lugar entre 50 instituições de desenvolvimento globais, com uma pontuação máxima de 98,8 no seu Índice de Transparência da Ajuda 2024, publicado hoje.

A carteira soberana do BAD subiu quatro lugares no ranking em 2022 para liderar o Índice, estabelecendo o padrão para a publicação de dados de alta qualidade. Pela segunda vez consecutiva, o resultado destaca o esforço contínuo do Banco e a prioridade dada à publicação de dados de boa qualidade.

O Índice de Transparência da Ajuda tem avaliado a transparência das maiores organizações internacionais de ajuda nos últimos 12 anos.

O Índice de 2024 avalia seis carteiras soberanas (sector público) e seis carteiras não soberanas (sector privado) de instituições financeiras de desenvolvimento (IFD). As carteiras soberanas das instituições financeiras de desenvolvimento ocupam três das cinco primeiras posições do ranking, com o Banco Africano de Desenvolvimento em primeiro lugar, o Banco Interamericano de Desenvolvimento em segundo e a Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial em quarto.

“Estou muito satisfeito com este reconhecimento da Publish What You Fund. É um testemunho, mais uma vez, do empenho do Conselho de Administração, da direcção e do pessoal do Banco em melhorar continuamente a divulgação dos fluxos de ajuda, fornecendo dados consistentes, de alta qualidade e facilmente acessíveis”, afirmou Akinwumi Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento.

“Esta conquista é especialmente significativa, tendo em conta as novas normas de avaliação mais rigorosas e os requisitos de transparência para as instituições financeiras de desenvolvimento. A classificação da nossa carteira soberana como a organização de desenvolvimento mais transparente do mundo, pela segunda vez consecutiva, é simplesmente extraordinária. Felicito a Publish What You Fund pelo trabalho vital e muito necessário que realiza, tornando os esforços de ajuda e desenvolvimento mais transparentes e eficazes”, acrescentou Akinwumi Adesina.

No topo do Índice de 2024, a Carteira Soberana do Banco Africano de Desenvolvimento demonstrou o seu empenho em publicar dados muito bons e de alta qualidade sobre as suas actividades, segundo o relatório. Utilizou como exemplo os dados publicados sobre a Zâmbia – Programa de Saneamento de Lusaka – Projecto de Infra-estruturas Sustentáveis Resilientes ao Clima. O relatório elogiou o Banco pela publicação detalhada dos objectivos do projecto, documentos de avaliação de impacto, estudos ambientais e relatórios de avaliação – um total de mais de 29 documentos em francês e inglês.

“Felicitamos o Banco Africano de Desenvolvimento por continuar a liderar o Índice de Transparência da Ajuda, com a sua carteira soberana. Este é o resultado de um foco persistente na transparência, envolvimento significativo com o processo do Índice de Transparência da Ajuda e envolvimento pró-activo com a comunidade IATI”, disse o CEO da Publish What You Fund, Gary Forster.

“O AfDB demonstrou que o progresso pode ser feito de forma rápida e eficaz, aderindo às melhores práticas e garantindo a disponibilidade de informações. O desejo do AfDB de fornecer dados úteis e atempados não se limita ao que medimos no Índice, também estamos impressionados com o seu investimento no Map Africa – um portal que ajuda as partes interessadas a localizar e a conhecer projectos individuais”, disse Gary Forster.

O Índice deste ano centra-se na proeminência das instituições financeiras de desenvolvimento como veículos para a ajuda internacional. “A actual agenda de reformas dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDB) promete aumentar os recursos, permitir investimentos de maior risco, simplificar os processos empresariais e melhorar a coordenação entre os bancos. Na maioria dos casos, o crescimento dos bancos resultará de um maior recurso a empréstimos nos mercados de capitais e não da utilização de fundos de ajuda”, afirma o relatório.

A carteira não soberana do Banco Africano de Desenvolvimento foi avaliada pela segunda vez e separadamente no Índice 2024. A sua carteira não soberana ficou em 13º lugar entre as 50 instituições de desenvolvimento globais em comparação.