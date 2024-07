Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, tem exibido comportamentos que suscitam preocupações profundas sobre o seu compromisso com os princípios democráticos e a liberdade de expressão. Recentemente, relatos indicam que ele deu ordens superiores para que os membros da UNITA não leiam o livro “Eu e a UNITA” do jornalista e director-adjunto do Jornal Folha 8, Orlando Castro.

Por Malundo Paca

Esta acção revela traços autoritários que são alarmantes e sugerem a ascensão de um líder inseguro. Adalberto da Costa Júnior tem vindo a revelar nos últimos tempos não ter maturidade política para ser presidente de um País como Angola.

Os membros de qualquer partido político devem ter o direito de aceder e discutir diversas fontes de informação, independentemente de serem críticas ou favoráveis ao seu partido. Ao impor uma proibição sobre a leitura de um livro, Adalberto da Costa Júnior está a violar estes princípios básicos, promovendo um ambiente de censura e medo.

A decisão de Adalberto levanta várias questões preocupantes. Primeiro, ela sugere uma insegurança profunda em relação à sua liderança e às suas ideias. Se ele confiasse na força dos seus argumentos e na sua capacidade de persuadir, não teria necessidade de recorrer a tais medidas draconianas. Em vez disso, ao proibir a leitura do livro de Orlando Castro, ele demonstra uma falta de confiança na capacidade dos seus próprios membros de pensar de forma crítica e tomar decisões informadas.

Este tipo de comportamento autoritário e repressivo é preocupante e evoca memórias de períodos mais sombrios da história de Angola, onde a liberdade de expressão era brutalmente suprimida. Em vez de promover um ambiente de debate saudável e inclusivo, Adalberto da Costa Júnior está a incentivar a censura e a intimidação.

Num país onde as tensões sociais e políticas ainda estão à flor da pele, tal comportamento é perigoso, irresponsável e condenável. Angola precisa de líderes que saibam manejar o poder da palavra com cuidado, promovendo a paz e a reconciliação, e não a animosidade e o conflito.

Os políticos angolanos têm a enorme tarefa de construir uma nação unida, próspera e pacífica. Para tal, é imperativo que sejam exemplos de integridade, tolerância e capacidade de diálogo. Adalberto da Costa Júnior, até ao momento, não tem demonstrado essas qualidades. Ao invés de unir, ele está a dividir; ao invés de pacificar, ele está a inflamar.

Num momento em que Angola necessita de estabilidade, reconciliação e progresso, as acções de Adalberto parecem contrariar esses objectivos. A sua retórica e estratégias políticas têm frequentemente exacerbado divisões, em vez de promover o diálogo e a cooperação necessários para a construção de um país mais coeso e justo.

Além disso, esta atitude revela uma tendência para o autoritarismo que é incompatível com a liderança democrática. Um líder que recorre à censura para controlar a narrativa interna do seu partido não está a promover o debate aberto e a deliberação democrática, mas sim a suprimir e tentar consolidar o poder de forma unilateral. Esta abordagem é perigosa e pode levar a um ambiente político tóxico, onde o medo e a repressão substituem a colaboração e o diálogo.

Ao tentar boicotar Orlando Castro e impedir a leitura do seu livro, Adalberto da Costa Júnior está a atacar não apenas um indivíduo, mas também os valores fundamentais que sustentam uma sociedade democrática. Se Adalberto da Costa Júnior não está preparado para ouvir críticas está na profissão errada. Adalberto da Costa Júnior, ao adoptar práticas autoritárias, está a afastar-se destes princípios e a colocar em risco o futuro democrático de Angola. A sociedade angolana deve estar atenta a estes sinais de autoritarismo emergente e exigir uma liderança que verdadeiramente represente os valores de liberdade, justiça e democracia.

Angola merece mais do que líderes que recorrem à censura e à intimidação. Merece líderes que inspirem confiança, promovam o diálogo aberto e trabalhem para o bem-estar de todos os cidadãos. Até que Adalberto da Costa Júnior mude a sua abordagem e demonstre um compromisso real com estes valores, continuará a ser visto como um ditador em ascensão, mais interessado em consolidar o seu próprio poder do que em servir o povo angolano.

Num país que ainda está a sarar as feridas de um passado marcado por guerra civil e conflitos internos, a responsabilidade dos líderes políticos é fundamental. Eles devem ser capazes de transcender as divisões partidárias e ideológicas para promover a paz e a unidade nacional. Adalberto da Costa Júnior, no entanto, parece estar a seguir um caminho que leva Angola na direcção oposta.

Orlando Castro, um jornalista conhecido pela sua integridade e compromisso com a verdade, tem consistentemente demonstrado um rigor ético e profissionalismo que são raros no panorama jornalístico angolano. O seu trabalho de investigação e análise política oferece uma visão crítica e bem fundamentada sobre a realidade angolana. A sua disposição em enfrentar questões difíceis e denunciar injustiças, independentemente das consequências, faz dele uma voz confiável e respeitada.

Adalberto da Costa Júnior, líder da UNITA, tem exibido um comportamento que levanta sérias dúvidas sobre a sua capacidade de liderar com eficácia e integridade. As suas declarações e acções recentes sugerem uma tendência para a manipulação e o divisionismo, em vez de uma liderança que busca unir e fortalecer o país. Num momento em que Angola precisa desesperadamente de estabilidade e reconciliação, a postura de Adalberto da Costa Júnior parece estar a fazer exactamente o oposto.

Orlando Castro tem demonstrado uma coragem notável ao expor verdades inconvenientes e ao questionar o “status quo”. Ele não está preso a lealdades partidárias ou agendas ocultas; a sua única lealdade é para com a verdade e o bem-estar do povo angolano. Essa independência e compromisso com a verdade são qualidades que deveriam ser aplaudidas e valorizadas por todos os angolanos. Confiar em Orlando Castro não significa apenas acreditar nas suas palavras, mas também valorizar o tipo de jornalismo que ele representa – um jornalismo que busca informar, esclarecer e promover uma sociedade mais justa e transparente.

Angola merece mais. Merece líderes que vejam além dos interesses partidários e pessoais, que trabalhem incansavelmente para o bem comum, e que promovam a paz, a unidade e a reconciliação. Adalberto da Costa Júnior tem a oportunidade de reavaliar o seu papel e a sua abordagem. Se ele realmente deseja liderar Angola, deve começar por ser um modelo de unidade e não de divisão.

A proibição de um livro, principalmente um que poderia oferecer uma perspectiva crítica ou diferente, é um claro sinal de intolerância política. A democracia fortalece-se com a diversidade de opiniões e com o debate aberto, e não com a censura e a repressão de ideias. Se na oposição, onde o papel principal é criticar e propor alternativas ao governo, Adalberto da Costa Júnior, já demonstra essa inclinação para arrogância e prepotência o que podemos esperar dele caso se torne presidente?

A Importância da Liberdade de Expressão

A liberdade de expressão é um pilar fundamental de qualquer democracia. Permitir que os cidadãos tenham acesso a diferentes fontes de informação e opiniões é crucial para a formação de um eleitorado bem informado e capaz de tomar decisões conscientes. A decisão de Adalberto da Costa Júnior vai na contramão desses princípios, sugerindo um futuro onde a informação é controlada e a dissidência é silenciada. A história ensina-nos que muitos líderes que começaram suas carreiras políticas com discursos de mudança e reforma acabaram por se transformar em autocratas ao chegar ao poder.

A intolerância política não só enfraquece a democracia, mas também cria um ambiente de medo e desconfiança. Os cidadãos começam a autocensurar-se, temendo repercussões por expressarem suas opiniões. Isso leva a um empobrecimento do debate público e a uma sociedade menos crítica e participativa.

A atitude de Adalberto da Costa Júnior em relação ao livro de Orlando Castro deve ser um alerta para todos os angolanos. É um momento de reflexão sobre o tipo de liderança que queremos para o nosso país. A democracia não é apenas sobre ganhar eleições, mas sobre governar com transparência, tolerância e respeito pelas liberdades individuais.

Se queremos um futuro democrático para Angola, precisamos de líderes que abracem a diversidade de opiniões e promovam um ambiente de debate aberto e honesto. A proibição de livros e a repressão de ideias não têm lugar numa sociedade que aspira ser livre e democrática.

Acredito em ti Orlando: Vários testemunhos confidenciaram ao Orlando Castro que Adalberto da Costa Júnior ordenou aos seus militantes a não lerem ou comprarem o livro “Eu e a UNITA. Recorde-se que Orlando Castro publicou recentemente em Lisboa e Porto um livro intitulado “Eu e a UNITA”. Estou solidário contigo, Orlando Castro. O ódio que Adalberto da Costa Júnior está a demonstrar querendo boicotar e cancelar Orlando Castro vai voltar para a sua procedência. Termino reafirmando que Adalberto da Costa Júnior não tem capacidades ou qualidades para ser presidente de um país com mais de 35 milhões de habitantes. Ele ainda não entendeu a diversidade e a especificidade do nosso país.