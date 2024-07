CRIANÇAS OBRIGADAS A TRABALHO FORÇADO NA COREIA DO NORTE

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) afirmou que a Coreia do Norte está a mobilizar à força crianças com menos de 10 anos para trabalhar.

A 16 de Julho, o Gabinete do ACNUDH em Seul anunciou a publicação do relatório “Trabalho Forçado pela República Democrática da Coreia” no Centro de Imprensa de Seul, afirmando que as autoridades norte-coreanas obrigam crianças a:

– trabalho forçado em centros de detenção;

– atribuição forçada de trabalho pelo Estado;

– recrutamento militar até 10 anos.

Foi salientado que os direitos humanos dos residentes estão a ser violados sob a forma de mobilização para locais de trabalho e expedição para o estrangeiro.

O ACNUDH informou pela primeira vez que os prisioneiros que fugiram da Coreia do Norte e foram depois repatriados à força foram sujeitos a trabalhos forçados em condições duras e à violência se não cumprissem a carga de trabalho.

Além disso, foram recolhidas uma quantidade significativa de informações de que as autoridades correcionais norte-coreanas estavam a realizar de forma ampla e sistemática trabalhos forçados contra residentes que eram considerados uma ameaça para a liderança, e que era possível que os funcionários do Estado pudessem ser responsabilizados. por ‘escravatura’, um crime contra a humanidade.

O ACNUDH revelou também a situação actual de mobilização dos residentes comuns para os locais de trabalho e declarou: “As crianças são também vulneráveis à mobilização para o trabalho forçado que é sistematicamente realizada através de escolas e organizações como a Aliança da Juventude”.

Prosseguiu, dizendo que as crianças passam uma parte significativa do seu dia a trabalhar em quintas, minas, madeireiras e minas, e que existe a prática de ter de pagar para serem dispensadas desse trabalho.

Além disso, o relatório citou a declaração de um desertor norte-coreano do sexo masculino que disse: “O trabalho forçado nas escolas é grave” e as “crianças de 9 ou 10 anos são mobilizadas à força para realizar trabalhos como limpar margens de rios ou plantar árvores”.

O relatório salienta que as brigadas de choque laboral são “outro sistema de mobilização de trabalho forçado” e explicava que eram uma forma de agrupamento temporário de trabalhadores para completar projectos específicos promovidos pelo Estado. Disse que as mulheres realizam principalmente trabalho físico pesado nos sectores da construção e da agricultura e que são particularmente vulneráveis ao risco de violência sexual em áreas relacionadas.

O relatório afirma que a Coreia do Norte opera há décadas um sistema de envio de trabalhadores para o estrangeiro, permitindo que estes ganhem valiosas divisas estrangeiras para o governo. Trabalhavam até 16 horas por dia, sem intervalos ou feriados, e tinham de trabalhar mais horas caso não conseguissem completar a carga horária. Houve casos em que o salário foi descontado ou o salário completo não foi recebido.

Os trabalhadores norte-coreanos que vivem no estrangeiro enviam 80 a 90 por cento do seu salário para o governo. São facilmente explorados nos alojamentos e locais de trabalho e têm oportunidades limitadas de contactar as famílias.

Este relatório foi elaborado com base em diversas informações, incluindo entrevistas aprofundadas a 183 desertores norte-coreanos entre Junho de 2015 e Maio de 2023.

Como resultado das entrevistas aprofundadas com desertores norte-coreanos, o ACDH concluiu ter sido revelado um padrão consistente de mobilização forçada através dos alegados perpetradores e dos seus métodos, e que alguns casos também podem constituir “escravização”, um crime contra a humanidade.

Com base nos resultados da investigação, as Nações Unidas recomendaram que a Coreia do Norte abolisse todas as formas de trabalho forçado e escravatura que violam o direito internacional.

As Nações Unidas instaram a comunidade internacional a monitorizar rigorosamente as cadeias de abastecimento, incluindo as transacções que possam estar ligadas ao trabalho forçado de residentes norte-coreanos, e a tomar medidas para estabelecer a responsabilização, incluindo o encaminhamento dos autores de violações dos direitos humanos na Coreia do Norte ao Tribunal Penal Internacional.