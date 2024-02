SÓ POR SI, SER FAMILIAR DO PRESIDENTE NÃO ISENTA NEM INCRIMINA

A condenação ou absolvição de alguém deve ser fundamentada em evidências, factos e méritos individuais, não na posição ocupada por um pai ou marido. Negar ou conceder justiça com base no sobrenome é um acto que compromete a integridade do sistema legal e mina a confiança pública na capacidade das instituições de administrar justiça.

Por Malundo Kudiqueba

A filha ou esposa de um presidente é para todos efeitos uma cidadã que tem direitos, deveres, virtudes, falhas, méritos, aspirações e ambições como qualquer outro ser humano. Portanto, qualquer tentativa de beneficiá-la ou prejudicá-la unicamente com base na sua relação com o presidente é injusta e negativo para os ideais de justiça.

É inegável que a ligação sanguínea ou matrimonial com uma figura política proeminente pode trazer consigo tanto benefícios quanto desafios. No entanto, é essencial afirmar que essas ligações não devem ser a base para favorecimentos ou desvantagens.

Além disso, é importante considerar o impacto negativo que a criação de privilégios ou obstáculos pode ter na sociedade como um todo. Isso não apenas mina a confiança nas instituições, mas também perpetua desigualdades que são contrárias aos princípios democráticos.

Num mundo ideal, o princípio fundamental da justiça deve ser cego para qualquer forma de influência externa, incluindo as relações familiares. O debate em torno do destino de filhas e esposas de presidentes durante julgamentos ou processos legais destaca a importância de separar as acções individuais de suas ligações familiares, seja para condenação ou absolvição.

É essencial ressaltar que, independentemente de quem sejam seus familiares, todos devem ser submetidos ao mesmo escrutínio da justiça. Ninguém deve ser automaticamente condenado ou absolvido com base em sua linhagem, seja ela nobre ou não. A imparcialidade é a pedra angular de qualquer sistema judicial que aspire a ser justo e equitativo.

Por outro lado, é crucial reconhecer que ser filha ou esposa de um presidente não deve servir como uma mera tábua de salvação ou um salvo-conduto automático que garanta impunidade e imunidade. A filha ou esposa de um presidente devem ser responsabilizadas por suas próprias acções, separadas de qualquer influência política ou social que possam ter. Isso não apenas reforça a justiça, mas também respeita a autonomia e a separação de poderes.

Ao defender a imparcialidade na aplicação da lei, não se está a buscar privilégios especiais ou discriminação negativa. Pelo contrário, é um apelo à igualdade perante a lei, onde cada indivíduo é tratado com justiça, independentemente do seu apelido familiar.

A justiça deve ser o princípio orientador quando se trata das filhas e esposas de presidentes. A sociedade deve ser capaz de separar as acções individuais promovendo assim um ambiente onde cada pessoa é avaliada com base em suas próprias capacidades e méritos.

Na dinâmica social e política africana, as filhas e esposas dos presidentes muitas vezes desempenham papéis que transcendem o simples status de familiares. Contrariamente à percepção predominante de que essas mulheres enfrentam mais desafios do que oportunidades, argumenta-se que a sua posição única oferece uma plataforma singular para impacto positivo e mudança.

Um dos aspectos mais evidentes é o acesso privilegiado a recursos e contactos que essas mulheres possuem. Em muitos casos, isso não apenas amplia suas possibilidades pessoais, mas também cria oportunidades para que elas influenciem positivamente a sociedade. Ao utilizar esses recursos de maneira estratégica, as filhas e esposas dos presidentes podem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de iniciativas sociais, educacionais e de saúde que beneficiam directamente a população.

Outro ponto importante é o potencial para influenciar a agenda política e social. Ao advogar por questões que lhes sejam caras, essas mulheres podem exercer pressão sobre as políticas públicas, contribuindo para a promoção de causas como igualdade de género, educação e saúde. Suas vozes podem alcançar audiências mais amplas, impulsionando mudanças significativas na sociedade.

Entretanto, é imperativo abordar essas oportunidades com uma consciência crítica. A responsabilidade de evitar nepotismo e assegurar a equidade no acesso a oportunidades deve ser levada a sério. A sociedade e as instituições devem garantir que o poder e os privilégios não sejam mal utilizados, mas sim canalizados para o bem comum.