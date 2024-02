DECLARAÇÕES OPORTUNISTAS E SEM CREDIBILIDADE

Em aparente ruptura com os seus amigos do MPLA e do Governo, Bento Bembe serviu-nos mais uma vez uma das suas declarações clássicas e oportunistas, apontando a irresponsabilidade dos seus amigos do MPLA e minimizando as suas próprias falhas no fiasco do Memorando do Namibe.

Por Osvaldo Franque Buela

Como a caridade começa consigo mesmo, Bento Bembe deveria com toda a humildade e responsabilidade fazer perante o povo Cabinda uma declaração solene do seu percurso de mais de uma década à frente da FCD, propondo soluções concretas, em lugar de declarações oportunistas que sirvam de um ângulo de ataque para o projecto da UNITA, que nunca mudou a sua posição em Cabinda como o primeiro partido da oposição angolana.

É muito fácil depois de uma década vir a público dizer que tudo é responsabilidade dos seus amigos do MPLA, sem nos mostrar o que foi feito, o que deveria ser feito e o que precisa de ser melhorado, quando desde o início, já sabíamos disso estes acordos nunca serão respeitados pelo MPLA dada a falta de credibilidade política que Bento Bembe sempre demonstrou durante a sua gestão do FCD, privilegiando também os seus próprios familiares e amigos, a exemplo do mais antigo e inamovível vice-governador em exercício em Cabinda, Macário Lembe.

Bento Bembe deveria ter vergonha, tal como todos os jovens activistas Cabindas que vejo nas redes sociais atacando o projecto político da UNITA em Cabinda, em vez de nos apresentar o historial do MPLA ao longo de 42 anos de governação do território., esta amnésia e desonestidade intelectual só pode ser observado em certos Cabindas sem coluna vertebral e cérebro no lugar.

A credibilidade política da UNITA em Cabinda já não precisa de ser demonstrada quando todos sabem que foi através do seu projecto de autonomia que a população de Cabinda deu o seu voto à UNITA ao conceder uma derrota histórica ao MPLA, numa eleição em que Bento Bembe foi excluído da lista dos seus próprios amigos do MPLA.

A credibilidade política da UNITA em Cabinda já não precisa de ser demonstrada quando todos sabem que nunca mudou a sua posição ao dirigir-se aos Cabindas de que a independência não era possível, e esta clareza política e não demagógica merece ser elogiada mesmo que não possamos concordo com isso

Como pode Bento Bembe falar-nos da UNITA em vez de esclarecer as reais motivações dos seus amigos do MPLA para nunca quererem respeitar os acordos do Namibe, ele que não é responsável por nada, e ao mesmo tempo beneficiou de tudo e terminou a sua carreira política dentro o MPLA como deputado?

Onde estão os resultados da comissão de gestão que ele criou em Novembro para ainda querer burlar os amigos em nome da reestruturação do dito FCD que todos os Cabindas vomitaram?

A questão da credibilidade e visão da UNITA em Cabinda são exemplos de projecções políticas e democráticas que devemos respeitar e encorajar porque a UNITA consegue ate hoje dar aos Cabindas um espaço político legal no parlamento angolano, algo que o FCD nunca deu aos seus apoiantes, cada vez que Cabinda políticos manifestaram o desejo de corrigir o Memorando do Namibe, a reestruturação do FCD, a finalização de outros pontos pendentes e o acompanhamento da aplicação do estatuto especial para Cabinda.

Hoje a única palavra credível que sai da boca de Bento Bembe é certamente quando cumprimenta os amigos, o resto que nos mostrou ao longo de todos os seus anos à frente da FCD não passou de arrogância, orgulho, ganância, exclusão étnica e o maior presente que deve dar aos Cabindas é antes de mais calar-se, demitir-se do FCD e permitir que os Cabindas se pronunciem e se apropriem dos acordos do Namibe que do ponto de vista político podem tornar-se uma conquista política importante , num contexto político global em busca da paz..

Da forma como Bento Bembe falhou e traiu todo o povo como o fez, o silêncio deveria ser o seu caminho de arrependimento e de conquista de dignidade….

Que Deus abençoe Cabinda