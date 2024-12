O CRIME DE QUERER FICAR RICO FAZENDO POBRES

O que tenho assistido no meu país é muita gente, logo na primeira oportunidade que a vida lhes oferece, querer através de cargos, network e não é só, guardarem tudo que conseguem, incluído as sementes que a natureza definiu para serem replantadas, de modo a dar mais frutos. Para que mais pessoas tenham oportunidades de ficarem também ricas, ou possuírem no mínimo o básico, para não serem um passivo.

Por Tomás Alberto

Tenho abordado sobre ecossistema e cadeia de valores, porque há muito individualismo entre nós! As pessoas até sabem sobre ecossistemas, mas não percebem por onde começa, e onde termina.

Por isso, por vezes as pessoas são contraditórias nas suas abordagens; querem o desenvolvimento sustentável do país, mas não plantam nele, e também não facilitam a vida de quem quer plantar de forma sustentável.

Teoricamente eles defendem uma economia sustentável; mas na prática é totalmente diferente, parece que há um propósito de ficarem ricos, fazendo pobres.

Só que elas não percebem que uma pessoa pobre é uma despesa e não um rendimento. Será sempre tirar daqui, e por aí não haverá evolução nem desenvolvimento, porque o crescimento do número de pobres supera o crescimento dos dígitos da economia.

Os endinheirados, que sabem, mas não percebem, retiram das suas lavras para investir na lavra do vizinho, para depois atribuir certificado de incompetência aos agricultores que não tiveram as mesmas oportunidades. Outros fazem a mesma coisa mas de forma diferente, põem à frente dos seus negócios pessoas de confiança sem competência, e quando a coisa não dá certo, culpam o país ou mesmo os pobres.

As sementes valem muito pouco nos sítios em que saíram; lá ficarão guardadas apenas. Os maiores investidores do mundo investem onde há o maior risco possível! Os ditos intelectuais e investidores, por opção, é que não sabem que os riscos no fundo são as oportunidades.

A escassez é a galinha dos ovos dourados dos empreendedores empresários e investidores. Quem reclama de escassez como sendo um impedimento para o desenvolvimento, pode ser tudo, menos empreendedor, empresário ou investidor.

Quem trouxe os cabos de fibra óptica e internet à África não foram os africanos; o Fundo Monetária Internacional, maior instituição financeira mundial, investe muito em África, porque eles sabem a importância de empoderar as pessoas pobres, pois que um pobre é um passivo, ao passo que uma pessoa de classe média, média baixa ou média alta, é um activo.

Não lhes adianta guardar dinheiro, porque o propósito pelo qual o dinheiro foi feito, é para proporcionar bem-estar às pessoas. Por isso os ricos estão a reinvestir o seu dinheiro; ao passo que os endinheirados estão a guardar, ou enviar de onde veio.

Na estufa onde a semente saiu, terá pouca utilidade. Os maiores ricos do mundo, só se tornam ricos, porque sabem a importância de investir, de lutar contra a pobreza. Os ricos de verdade lutam para ter activos e não passivos.

Após compreender as coisas, reitero, sou grato aos americanos, por pensarem e fazerem as coisas de forma ecológica (sustentável). Se eles é quem criaram, é legítimo controlarem.

Que as instituições fundadas pelos americanos FMI, Banco Mundial, Unicef, entre outras, ajudam milhares de pessoas a nível do mundo, isso ninguém fala.

Agora se as pessoas e instituições não sabem utilizar os recursos emprestados ou doados que estão ao seu dispor, isso já não é culpa dos americanos.