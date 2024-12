POR FALAR DE JIMMY CARTER

O Presidente angolano, general João Lourenço, expressou pesar pela morte do antigo Presidente dos Estados Unidos América (EUA) Jimmy Carter, destacando o seu percurso exemplar e capacidade negocial na resolução de conflitos no contexto da guerra fria.

João Lourenço, em mensagem enviada ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, refere que é com sentimento de pesar que tomou conhecimento do passamento físico de Jimmy Carter.

“Nesta hora de luto para o povo norte-americano, desejo saudar o percurso desta grande figura que percorreu todo um século, durante o qual pôde vivenciar, observar e desempenhar um papel actuante e activo nos acontecimentos que marcaram indelevelmente a história da humanidade nos últimos cem anos”, escreveu João Lourenço.

Para o chefe de Estado angolano, Jimmy Carter alcançou uma dimensão política que transcendeu o seu mandato como 39º Presidente dos EUA, considerando que o mundo se recordará, “sem dúvidas”, da sua influência e capacidade negocial na resolução de conflitos no complexo contexto da guerra fria.

O antigo Presidente Jimmy Carter “deixa aos EUA um precioso legado institucional que vai seguramente continuar a obra da sua vida, que foi defender o promover princípios democráticos que sempre constituíram a bússola das suas acções, como cidadão e homem político”, referiu João Lourenço.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, reconhecido com o prémio Nobel da Paz em 2002, morreu no domingo na sua casa em Plains, no estado norte-americano da Geórgia, aos 100 anos.

Numa manhã quente de Agosto, João Lourenço, um homem mais habituado ao ambiente dos quartéis e às portas fechadas dos gabinetes, subiu desajeitadamente a um palco para falar a milhares de apoiantes rurais.

Para a maioria da multidão que estava na acção de campanha do candidato do MPLA, transportada de aldeias vizinhas e equipadas de t-shirts vermelhas, o homem de rosto severo que tinham por diante não era mais do que um desconhecido, um homem calmo que viam como ministro da Defesa de José Eduardo dos Santos.

Mas isso mudou radicalmente. Passou a ser o Presidente. A Comissão Nacional Eleitoral arquivou todas as fraudes, vigarices, batotas e similares e anunciou que o MPLA vencera as eleições gerais com mais de 60% dos votos. Ainda o anúncio não tinha sido feito e já o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se apressava a felicitar João Lourenço como vencedor.

Era o primeiro depois do consulado de 38 anos de José Eduardo dos Santos. Na altura em que o histórico líder do MPLA, a quem João Lourenço beijou a mão durante muitos anos, assumiu o poder, Jimmy Carter era Presidente dos EUA e Leonid Brezhnev mandava na então União Soviética.

Em comum com muitos dos líderes angolanos formados na União Soviética, a retórica de João Lourenço era conservadora mesmo quando era da crise económica que falava.

“Há ainda muito para fazer”, disse naquela manhã de Agosto no comício, encorajado com aplausos. “Vamos pôr-vos a trabalhar”, disse ele, prometendo aumentar a produção àquela comunidade agrícola pobre. A economia seria o tema dominante da acção política do novo Presidente.

Em 2000, quando já era secretário-geral do MPLA há quase 20 anos e o “chefe”, José Eduardo dos Santos, demonstrou publicamente que queria sair, João Lourenço apresentou-se na corrida à sucessão. Mas Eduardo dos Santos não saiu e o agora Presidente ficou, até 2014, “sentado” no Parlamento como vice-presidente da Assembleia Nacional. Uma travessia do deserto que lhe permitiu, calma e ponderadamente, estabelecer a estratégia para chegar ao Poder e, a frio, fazer a sua vingança e o acerto de contas com a família Dos Santos. Muitos recordam que João Lourenço referia-se a Eduardo dos Santos como “Capitão”.

Em entrevista à Deutsche Welle África, questionado na altura da vitória sobre as dificuldades económicas que o país atravessava, João Lourenço não enjeitou um pedido de ajuda externa. “Angola está a atravessar uma situação económica e financeira difícil, decorrente da baixa do petróleo. Vamos recorrer às instâncias existentes. Não está posta de lado a possibilidade de negociar, por exemplo, com o Banco Mundial ou com o Fundo Monetário Internacional”, revelou. Na altura, ao que parece, a China ainda não era opção.

Apesar de sobre João Lourenço não pender nenhuma acusação judicial, dizia-se que ele tinha a sua própria caixa multibanco em casa. Ou seja, citando Rafael Marques (antes de ser condecorado, recorde-se), João Lourenço é, ou foi, “um dos maiores latifundiários do país, enquanto ministro da Defesa vendeu produtos imaginários e reais das suas fazendas ao Ministério da Defesa, é sócio do banco SOL, do Banco Angolano de Investimentos. Tem uma caixa multibanco na sua casa, assim escusa de ir ao banco, e com ele não há ‘day after’”.

Quando a Deutsche Welle África perguntou a João Lourenço se ia, de facto, ter as rédeas do poder nas suas próprias mãos ou se a família dos Santos iria continuar a reclamar pelo menos parte do poder, o Presidente respondeu: “Eu acho que vou ter o poder. Só não teria todo o poder se houvesse dois Presidentes da República.”

Com algum humor, é caso para pensar se João Lourenço não utilizou, em relação a José Eduardo dos Santos, uma versão moderna da velha “política de chinês”. Conta-se que, antes da independência, um ortodoxo da supremacia branca quando tomava café num conhecido bar da então cidade de Nova Lisboa (Huambo) dava sempre um pontapé ao empregado, negro, que o servia.

Com a chegada do 25 de Abril a Portugal, esse energúmeno dirigiu-se ao mesmo estabelecimento e disse ao empregado: “A partir de agora nunca mais te darei pontapés”. Ao que o empregado respondeu: “Então a partir de agora não lhe cuspo mais no café”.