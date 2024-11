O BOBBY FISCHER (OU BORIS SPASSKY) DO MPLA

O Presidente da República, general João Lourenço, defendeu hoje a massificação do desporto praticado no meio escolar, para que o país tenha gerações jovens saudáveis e se consolide e amplie a base desportiva da nossa sociedade. Brilhante, como sempre, descoberta do “querido líder” (talvez até o “escolhido de Deus”) do MPLA.

Este sábado, no Palácio Presidencial, o Presidente João Lourenço e a Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, promoveram uma jornada desportiva que levou à Cidade Alta equipas escolares de futebol de salão, basquetebol e xadrez.

As equipas, representando várias escolas da província de Luanda, competiram em ambiente festivo e de camaradagem, no dia em que o Chefe de Estado, dirigindo-se aos jovens, lhes lembrou que as vitórias na vida obtêm-se quase sempre suando.

A maratona desportiva foi organizada para sinalizar o interesse que o Presidente da República, tal como o seu homólogo do MPLA e o Titular do Poder Executivo têm na massificação do desporto escolar, iniciativa em relação à qual declarou que as escolas públicas que se construírem futuramente no país terão, no mínimo, uma quadra desportiva.

Vejamos, entretanto, a versão integral da intervenção do general João Lourenço, sobretudo pela elevada pedagogia de quem, mais do que o “escolhido de Deus”, se assume – legitimamente – como sendo o próprio Deus:

«Gostaria de desejar boas-vindas a esta casa, que é casa de todos, o Palácio Presidencial.

Agradecer à Primeira-Dama da República de Angola, à Roda do Amor; à senhora ministra Luísa Grilo, ministra da Educação; à sua equipa, aos professores que estão aqui a enquadrar os alunos, aos jovens, para realizarmos a Maratona Desportiva Escolar.

Este acto tem como objectivo chamarmos a atenção da sociedade para a necessidade e importância do desporto, da prática do desporto de uma forma geral, mas, muito em particular, aquele desporto que é praticado nas escolas, aquilo a que chamamos desporto escolar.

Há várias formas de se praticar o desporto nas nossas comunidades, no bairro, na aldeia…

Há o desporto profissional, mas se saltamos esta etapa, que eu considero de extrema importância – aproveitar a oportunidade em que a criança está na escola, juntar ao ensino normal também a prática do desporto -, nós estaremos também a contribuir para a formação dos jovens como nós queremos, dos jovens com uma personalidade forjada ainda desde tenra idade.

Costuma dizer-se que o desporto forja a personalidade das pessoas. E forja porquê? Porque há aspectos do desporto que são importantes para o resto da vida das pessoas.

O desporto ensina-nos que na vida não podemos esperar apenas coisas fáceis. Se queremos ter sucesso na nossa vida, na vida adulta, é neste período que temos que aprender, que temos de trabalhar, temos de suar para alcançar os objectivos que pretendemos. Para termos sucesso na vida, é preciso esforço.

Quando se joga qualquer modalidade desportiva, regra geral, suamos, não é? Suamos, forçamo-nos, cansamo-nos, temos lesões e só assim é que, ao fim de “x” tempo de jogo, podemos conseguir a vitória, ganhar o jogo, ganhar a taça, ganhar o campeonato…

Só chegamos a esse momento da vitória se até lá sofrermos bastante, se nos dedicarmos, se nos prepararmos, se treinarmos com persistência, antes de irmos para o desafio.

O desporto ensina-nos também que o Homem, no seu sentido mais amplo, é um ser sociável. Não está sozinho neste mundo, tem que aprender a viver em comunidade, a viver em grupo, a conciliar os seus interesses com os interesses dos outros.

Então, no desporto, essa comunidade é a nossa equipa. A nossa equipa é a nossa comunidade e é aí onde nós começamos a aprender que só é possível ganharmos o jogo se não formos egoístas, se não retivermos a bola só connosco, se fizermos o passe para que o nosso colega de equipa marque o golo, ao invés de ser eu a marcar o golo.

Se transpusermos isso para a sociedade, é a mesma coisa. Na sociedade, nós só servimos bem essa mesma sociedade se soubermos viver em comunidade, se soubermos trabalhar com o amigo, com o colega de escola, o colega de serviço, com o vizinho, enfim… se soubermos conviver em sociedade, conviver na comunidade. Portanto, daí a importância do desporto escolar.

A ministra da Educação e as próprias associações desportivas, que têm que trabalhar em conjunto, têm a responsabilidade, – e sabemos que já estão a executar essa missão- de incrementar o desporto escolar.

Nós não vamos permitir que novas escolas sejam construídas sem que tenham, pelo menos, uma quadra desportiva. A quadra desportiva na escola é tão importante quanto a sala de aula que tem carteiras.

Caras e caros alunos, desfrutem deste dia da Maratona Desportiva Escolar. A Sónia [apresentadora da TPA] também faz parte desta festa. Eu também faço parte de uma das equipas que vai competir. Eu e ela não sabemos se vamos conseguir só os dois ganhar equipas com muito mais componentes, mas vamos nos esforçar por isso. Vamos ver se ganhamos.

Não posso roubar todo o tempo desta actividade, dizer apenas que o desporto é muito importante para a nossa saúde, para a formação da nossa personalidade, para dar alegrias ao povo.

Viram bem quando a nossa selecção de futebol teve um bom desempenho, no último CAN, como é que os angolanos vibraram; quando outras modalidades nos têm dado alegrias, como é que os angolanos vibram. E isso é muito importante para a saúde de todos, sobretudo para a nossa saúde mental.

Aumenta a nossa auto-estima enquanto cidadãos do mesmo país, enquanto angolanos.»