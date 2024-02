MILITANTES DO PRS EM ROTA DE COLISÃO COM BENEDITO DANIEL

A Comissão Preparatória do V° Congresso do PRS (Partido de Renovação Social) chumbou esta segunda-feira, 19 de Fevereiro, as candidaturas de Sapalo António e Gaspar Fernandes ao conclave do partido. Em reacção, militantes saem em rota de colisão contra o actual Presidente, Benedito Daniel.

Por Geraldo José Letras

A Comissão Preparatória do V° Congresso do PRS (Partido de Renovação Social) considerou os militantes Sapalo António e Gaspar Fernandes não aptos para concorrer ao conclave que elege o Presidente do partido e cabeça-de-lista às Eleições Gerais de 2027.

De acordo com o coordenador do órgão responsável pela organização do Congresso que acontece de 2 a 4 de Abril, Gaspar Fernandes, “não reúne condições para concorrer, pelo facto de não ter 15 anos de militância no PRS”.

Donji Vieira que falava nesta segunda-feira numa conferência de imprensa, disse que, Sapalo António, foi igualmente chumbado, por ter sido afastado do “Conselho Político do PRS”.

Com o chumbo sobre as candidaturas de Sapalo António e Gaspar Fernandes, o actual presidente do partido, Benedito Daniel, torna-se no único candidato ao conclave e automaticamente cabeça-de-lista do PRS nas próximas Eleições Gerais do país em 2027.

Em reacção ao pronunciamento final da Comissão Preparatória do V° Congresso do PRS, os militantes que consideram a força política “caída na linha do esquecimento, a exemplo da FNLA, da qual ninguém fala, transformando-se em partido dorminhoco”, entendem que com Sapalo António e Gaspar Fernandes fora da corrida à presidência, “o partido perde a oportunidade de ganhar um dinamismo jovem e actual”.

“Nós, como jovens, precisamos dar mais dinamismo ao nosso partido, e Gaspar Fernandes era o único capaz de relançar o PRS a arena política dominada unicamente pela UNITA e MPLA, todos os outros, incluindo o PRS e FNLA, caíram no esquecimento. Partidos dorminhocos”, observou o militante, José Tchilongo.

“Ninguém mais fala do partido. O partido está a morrer com líderes idosos e sem capacidade de liderança e de mobilização política”, lamentou-se Kazeze Kuimba, para quem o “PRS é um gigante adormecido que sob liderança de militantes jovens e com capacidade de organização e mobilização consegue fazer frente aos dois principais monstros políticos do país (MPLA e UNITA”.