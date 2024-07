MENSAGEM AOS ATLETAS ANGOLANOS NOS JOGOS OLÍMPICOS

O Jornal Folha 8 vem por este meio desejar as maiores felicidades e sucesso a todos os nossos atletas que estarão a representar Angola nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Este evento, o mais prestigioso no mundo do desporto, reúne atletas de diversas nações, unidos pelo espírito de competição, amizade e respeito mútuo.

Por Malundo Kudiqueba

No espírito de unidade e orgulho nacional, o Jornal Folha 8 vem expressar o seu mais profundo apoio à equipa olímpica angolana, cujos atletas se preparam para representar a nossa pátria nos Jogos Olímpicos. Este evento, que transcende fronteiras e celebra o melhor do espírito humano, oferece uma oportunidade ímpar para demonstrarmos a força, resiliência e talento do nosso país ao mundo.

Neste momento, enquanto a nossa equipa olímpica se prepara para enfrentar os melhores do mundo, o Jornal Folha 8 apela a todos os angolanos que se unam em apoio aos nossos heróis.

Cada um dos nossos atletas carrega consigo os sonhos e aspirações de milhões de angolanos. Eles são os embaixadores da nossa cultura, da nossa história e dos nossos valores. O seu desempenho não é apenas uma questão de medalhas, mas de inspiração e orgulho nacional.

Os Jogos Olímpicos são uma celebração do esforço, da dedicação e do talento. Para os nossos atletas, este é o resultado de anos de trabalho árduo, sacrifícios e determinação. Cada um de vocês carrega consigo não apenas a bandeira de Angola, mas também os sonhos e as esperanças de milhões de angolanos. É uma honra que vocês representam com grande responsabilidade e paixão.

O desporto tem um poder único e incomparável de unir as pessoas. Ele transcende barreiras e cria um espaço onde a humanidade pode se encontrar, competir e celebrar em harmonia. Que continuemos a valorizar e a promover o desporto como uma força para o bem, construindo um mundo mais unido e pacífico.

Desejamos que cada um de vocês desfrute desta experiência única e memorável. Que cada treino intensivo, cada momento de superação e cada desafio enfrentado ao longo desta jornada seja recompensado com a satisfação de competir entre os melhores do mundo. Encarem cada prova com coragem, confiança e espírito desportivo, sabendo que toda a nação angolana está a vos apoiar.

Independentemente dos resultados, a participação nos Jogos Olímpicos é, por si só, uma vitória. É uma demonstração do vosso talento, da vossa resiliência e do vosso compromisso com o desporto. Representar Angola neste palco internacional é uma realização notável e uma fonte de inspiração para todos nós.

Esperamos que esta experiência em Paris seja não apenas uma oportunidade para alcançar novos recordes pessoais e conquistas desportivas, mas também uma ocasião para o crescimento pessoal e o intercâmbio cultural.

Não podemos esquecer de expressar a nossa profunda gratidão a todos os treinadores, dirigentes e familiares que têm estado ao vosso lado nesta jornada. O vosso sucesso é também um reflexo do apoio incondicional e da dedicação daqueles que acreditaram em vocês desde o início.

Aos nossos atletas, levem convosco a força, a determinação e o orgulho angolano. Que a bandeira de Angola voe alto e com honra em Paris, e que cada um de vocês sinta o apoio caloroso e vibrante de toda a nação. Que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 sejam um capítulo inesquecível e glorioso nas vossas carreiras, e que sirvam de inspiração para as futuras gerações de atletas angolanos.

Com os melhores votos de sucesso, coragem e determinação, desejamos que cada competição seja uma celebração do vosso talento e do espírito desportivo que nos une. Estamos todos juntos nesta jornada. Força, Angola!