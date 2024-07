CIMENFORT APRESENTA DOIS NOVOS PRODUTOS PARA O SECTOR AGRÍCOLA

A Cimenfort anuncia o lançamento de dois novos produtos inovadores destinados a auxiliar o desenvolvimento agrícola no país: Terrafort e Gessofort.

O Terrafort é a marca de calcário agrícola produzido pela empresa. Este produto tem como principal objectivo corrigir os solos deficientes em nutrientes cruciais, como o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. O uso do Terrafort traz vários benefícios agronómicos significativos: corrige a acidez do solo; potencializa os efeitos dos fertilizantes; fornece directamente dois macronutrientes vitais, o cálcio e o magnésio; neutraliza o efeito fitotóxico do alumínio e do manganês.

Outro lançamento é o Gessofort. Um produto altamente recomendado para solos ácidos e/ou pobres em cálcio e enxofre, o Gessofort também ajuda a corrigir a acidez do solo em profundidade, o que melhora a saúde geral do solo e das plantas além de contribuir para a floculação das partículas do terreno, melhorando a sua estrutura, permeabilidade e aeração.

Em conjunto com o Terrafort, o Gessofort também reduz a toxicidade do alumínio, tóxico para as plantas e aumenta a eficiência da água, tornando o solo mais capaz de reter e utilizar a água disponível.

Ambos os produtos tem controle de qualidade rigorosamente mensurado e chancelado por um dos laboratórios mais renomados do Brasil – Campo Laboratórios Agrícola e Ambiental. Um estabelecimento com padrão internacional acreditado com ISO 17025 e aprovado pela EMBRAPA – referência em desenvolvimento, pesquisas e tecnologia agrícola em todo o mundo.

Com estes lançamentos, a Cimenfort pretende estabelecer-se como um parceiro estratégico para os maiores produtores agrícolas da região, estando empenhada em apoiar o desenvolvimento do sector agrícola em Angola.

Como parte desse compromisso, encontra-se em fase de desenvolvimento de subsídios de apoio a pequenos agricultores e também a parcerias estratégicas com grandes produtores nacionais. Este esforço visa promover práticas agrícolas sustentáveis e garantir que os benefícios dos novos produtos alcancem todos os níveis do sector agrícola.