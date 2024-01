KWENDA CHEGA A FAMÍLIAS DO CUANZA NORTE

Duas mil famílias em situação de pobreza extrema estão cadastradas para receber de três em três meses uma transferência de 33.000.00 (trinta e três mil) Kwanzas do Programa Kwenda que nesta quarta-feira, 17 de Janeiro, chegou à província do Cuanza Norte.

Por Geraldo José Letras

Aconteceu nesta quarta-feira, no município de Cambambe, a abertura formal do Projecto Kwenda, programa do Executivo de transferências de 33.000.00 (trinta e três mil) Kwanzas para as famílias em situação de pobreza extrema na província do Cuanza Norte de três em três meses.

Em representação de Luzia da Silva Bartolomeu José, vice-governadora para o Sector Político, Social e Económico, esteve o director Provincial dos Registos e Modernização Administrativa, Joaquim Domingos, a presidir à cerimónia, ladeado pelo administrador Municipal de Cambambe, Adão Malungo que assinou o memorando entre a Administração Local do Estado e o Fundo de Apoio Social.

Para o Administrador Municipal de Cambambe o valor de 33.000.00 Kwanzas é “irrisório” para impactar a vida de cada família que vivem em situação de pobreza extrema, mas, segundo o governante, “o muito para quem não tem uma renda fixa”.

Em reacção à observação do administrador Municipal, Adão Malungo, o director Provincial dos Registos e Modernização Administrativa, Joaquim Domingos, disse que “o Executivo está preocupado com o modo de vida dos angolanos, e tem criado programas de desenvolvimento local e combate à fome e pobreza, com realce para o Kwenda, que tem mudado a vida dos beneficiários”.

Já o coordenador Provincial do Fundo de Apoio Social (FAS), Matias Lourenço, fez saber na ocasião que 50 agentes foram seleccionados nas zonas que abrange o projecto para trabalhar no processo de cadastramento das famílias.

“Neste momento vai decorrer a formação dirigida aos ADECOS baseada em transferência social monetária, inclusão produtiva, municipalização da acção social e o reforço do cadastramento social, com a duração de 21 dias”, explicou o coordenador Provincial do Fundo de Apoio Social (FAS), Matias Lourenço.