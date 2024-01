CORRUPÇÃO FAZ CAIR GOVERNADOR DO CUANZA NORTE

Os casos de corrupção e atribuição de notas nas provas de admissão ao Concurso Público da Educação de 2023, na província do Cuanza Norte, já começaram a levar a exonerações. Pedro Maquita Armando Júlia, é a primeira vítima da fúria do Presidente da República, exonerado do cargo de Governador Provincial do Cuanza Norte, sendo substituído por João Diogo Gaspar.

Por Geraldo José Letras

A anulação das provas de admissão ao Concurso Público da Educação na província do Cuanza Norte no último dia 10 de Janeiro pela Ministra da Educação, Luísa Grilo, devido a casos de corrupção e atribuição de notas estão a levar a demissões na província.

O Governador Provincial do Cuanza Norte, foi a primeira vítima da fúria do Presidente da República.

João Lourenço exonerou do cargo Pedro Mesquita Armando Júlia hoje, 17 de Janeiro. Em substituição, nomeou João Diogo Gaspar.

Pedro Mesquita Armando Júlia havia sido nomeado no início do segundo mandato de João Lourenço, em 16 de Setembro de 2022.

O Folha 8 sabe de fontes ligadas ao Governo Provincial do Cuanza Norte que em breve mais demissões se seguem, com destaque para o sector da educação.

O novo governador da província do Cuanza Norte, João Diogo Gaspar que substitui no cargo Pedro Makita, nasceu a 28 de Agosto de 1983, é membro do MPLA.

Até a data da sua nomeação exercia a função de deputado pelo círculo eleitoral de Malanje. Fez parte da Quinta Comissão da Assembleia Nacional que responde pela Economia e Finanças.

João Gaspar já exerceu as funções de Coordenador Provincial do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores de Malanje, onde foi igualmente Vice-Presidente do Sport Club de Malanje e Delegado Provincial da Camara do Comércio Angola-China.