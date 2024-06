GRUPO CIMENFORT ELIMINA 50 POSTOS DE TRABALHO

O Grupo Cimenfort Industrial LDA anunciou que encerrou 50 postos de trabalho no segundo trimestre de 2024. A empresa lamenta o ocorrido e cita diversos factos para tomar esta decisão, incluindo a desvalorização do kwanza, falta de divisas e inflação de materiais básicos relacionados à produção, principalmente o aumento do preço do gasóleo.

Leandro Ang da Direcção geral da empresa afirma: “A fim de manter a operação, produção e distribuição do nosso cimento viável no sul do país, infelizmente tivemos que cortar quase 25% da nossa força de trabalho. O ambiente económico de Angola continua sendo bem desafiador este ano e a desvalorização do kwanza e falta de divisas desde 2023 fez com que nossos custos aumentassem exponencialmente. Vale ressaltar que a maior parte dos nossos custos operacionais (manutenção de equipamentos, matéria-prima, peças de reposição) são todos dolarizados, enquanto que o preço praticado do cimento é o kwanza, o que agrava ainda mais nossa habilidade de gerar rentabilidade a curto prazo”.

A Cimenfort foi fundada em 2011 e produz os cimentos Bué e Kanawa. A sua unidade fabril tem capacidade para produzir 1.4 milhões de toneladas de cimento por ano e fica localizada na Catumbela, em Benguela. Actualmente é uma das maiores empregadoras privadas da região e conta com projectos de formação técnica e social que auxiliam no desenvolvimento profissional dos moradores locais.

A Cimenfort é actualmente uma das maiores fabricantes de cimento de Angola e está situada na região oeste do país, próximo ao porto de Lobito. A sua localização é estratégica e privilegiada, pois, permite atender às maiores regiões consumidoras de Angola de forma competitiva.

Uma grande vantagem competitiva é a ligação com o Caminho de Ferro de Benguela, que permite a distribuição de cimento ao interior do país com custos de frete reduzidos. Outro diferencial importante é a preocupação com a qualidade do produto, comprovada pela fidelidade dos seus clientes e o crescimento constante da carteira.

Contribuindo com o crescimento e melhoria do país, a Cimenfort gera actualmente em torno de 225 empregos directos e 500 empregos indirectos.

O compromisso da Cimenfort com a reconstrução de Angola reforça ainda mais o posicionamento da empresa em fortalecer a economia nacional, oferecendo um produto “Made in Angola” de qualidade internacional.

A fábrica da Cimenfort foi concebida seguindo os mais modernos padrões internacionais, visando garantir o maior rendimento dos equipamentos ao mesmo tempo que mantém a sua preocupação com o controlo da poluição e consumo energético.

Actualmente a Cimenfort está instalada numa área total de 2.700.000m2 com um parque industrial de 200.000m2 e capacidade produtiva de 1.400.000 toneladas de cimento por ano.

Essa procura constante da Cimenfort no aumento da capacidade produtiva segue a tendência de crescimento do consumo total de cimento em Angola, que tem crescido ano após ano, superando os índices mundiais de consumo de cimento.

A Betonfort é uma divisão do Grupo Cimenfort que presta serviços de produção e distribuição de betão e concreto na região de Benguela. Integrada na sede industrial da Cimenfort na Catumbela, a Betonfort beneficia das sinergias do grupo, assegurado um produto de alta qualidade.

A Betonfort oferece betão de qualidade, assegurado por um serviço de laboratório tecnicamente apetrechado e por um sistema de gestão. Este controlo de qualidade é alicerçado na norma NP EN 206-1, que regula a actividade de produção de betão pronto em Angola e ainda através de uma equipa de profissionais que garantem o alto nível de todas as operações.

Por outro lado, a Sindusfort (Soluções Industriais Cimenfort) é uma divisão do Grupo Cimenfort voltada para a prestação de serviços e soluções industriais em Angola. Actualmente atende empresas ligadas à manufactura e produção dos mais diversos bens de consumo, dando relevo ao custo-benefício e à qualidade de atendimento.

Com uma equipa altamente qualificada, oferece uma ampla gama de serviços industriais, incluindo manutenção industrial, reparação de equipamentos, comissionamento de máquinas, projectos de linhas industriais. Disponibiliza ainda produtos essenciais para todo o tipo de fábricas, como EPIs, disjuntores, motores, óleos de alta performance, entre outros.