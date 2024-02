GENERAIS TÊM SIDO OS MAIORES CARRASCOS DOS POVOS LUNDAS

A actual situação, onde generais têm controlo directo sobre a exploração e receitas geradas pelos diamantes, cria um cenário propenso à corrupção, desigualdade e apropriação indevida de recursos nacionais. Ao colocar essa riqueza nas mãos de uma elite militar, a população em geral é privada dos benefícios que deveriam surgir naturalmente da exploração de recursos naturais.

Por Malundo Kudiqueba

Em nenhum lugar do mundo é aceitável que generais, ou qualquer grupo específico, monopolizem os ganhos provenientes da exploração de recursos naturais. A transparência na gestão dessas receitas é uma norma global, e a ausência desse princípio prejudica a reputação e a imagem do país no mundo.

É imperativo destacar que essa proposta não visa diabolizar as Forças Armadas, mas sim garantir que a gestão dos diamantes esteja nas mãos de instituições democraticamente legitimadas e sujeitas à prestação de contas. Generais e outras autoridades devem desempenhar um papel importante na segurança e regulamentação, mas a gestão económica deve ser transparente e voltada para o benefício da sociedade como um todo.

O povo das Lundas não tem usufruído dos benefícios dessa actividade, enquanto os generais militares são os principais beneficiários. É hora de estabelecer uma conexão mais directa entre os generais e o desenvolvimento da região, com a construção de escolas, hospitais e outras infra-estruturas essenciais.

A distribuição desigual das receitas geradas pela exploração de diamantes nas Lundas é uma injustiça que clama por atenção. Enquanto os generais militares acumulam riqueza, a população local enfrenta carências significativas em termos de serviços básicos.

É crucial que esses líderes assumam a responsabilidade de contribuir activamente para o desenvolvimento da região. Os generais têm a capacidade de direccionar recursos para projectos que impulsionem o crescimento e melhorem a qualidade de vida das pessoas nas Lundas.

A posse e controlo dos diamantes, uma riqueza natural valiosa, têm sido historicamente fonte de controvérsias em muitas nações. No entanto, a prática de permitir que generais controlem essa riqueza é, sem dúvida, uma abordagem questionável e prejudicial para desenvolvimento do nosso País. Defendo a ideia de que os diamantes devem ser propriedade do Estado, garantindo que seus benefícios se estendam a toda a população.

A falta de canalização adequada dessas receitas para o benefício do país é um obstáculo significativo ao progresso. Ao invés de serem direccionadas para investimentos cruciais em infra-estrutura, educação e saúde, as receitas dos diamantes são desviadas para os bolsos dos generais, deixando a população privada dos benefícios legítimos que poderiam surgir da exploração desses recursos.

Além disso, a propriedade estatal dos diamantes pode facilitar a implementação de políticas e regulamentações mais rigorosas em relação à exploração desses recursos. O Estado pode estabelecer práticas sustentáveis, garantindo a preservação ambiental e o respeito aos direitos das comunidades locais, ao invés de priorizar interesses individuais.

A exploração de diamantes por generais, com a subsequente apropriação directa das receitas geradas, é uma prática que está, longe de beneficiar o país, perpetua um ciclo prejudicial de enriquecimento pessoal em detrimento do desenvolvimento nacional. Este comportamento questionável, levanta sérias preocupações quanto à transparência, prestação de contas e ao compromisso dos generais do regime com o bem-estar da população.

Ao tornar os diamantes propriedade do Estado, abre-se a possibilidade de uma gestão mais transparente e responsável desses recursos. O governo, representante legítimo da população, pode ser encarregado de administrar a extracção, venda e distribuição das receitas, assegurando que beneficiem o país como um todo.