EM ÁFRICA HÁ HOJE MAIS CRIANÇAS RAQUÍTICAS DO QUE HÁ 20 ANOS

Cerca de 86 milhões de crianças africanas com menos de cinco anos sofrem de várias formas de malnutrição, 63 milhões são raquíticas, 10 milhões têm excesso de peso e três milhões têm um peso demasiado baixo para a sua altura.

A Comissão da União Africana, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e parceiros apelam a um renovado compromisso para aumentar a nutrição das crianças africanas. “Temos o dever e a responsabilidade de reduzir a desnutrição e o raquitismo em África em 40% até 2025, já daqui a um ano”, afirma o residente do BAD, Akinwumi Adesina.

As crianças africanas estão a pagar um preço muito elevado pela subnutrição, disseram os participantes numa mesa redonda de alto nível convocada pela União Africana e pelos Líderes Africanos para a Nutrição.

Os chefes de Estado e de Governo, os vice-presidentes, os ministros e os responsáveis pelas organizações de desenvolvimento e de parceiros afirmaram que esta situação coloca enormes desafios ao desenvolvimento de África. Participaram num evento intitulado “Mesa redonda de alto nível da União Africana: Abordar a Malnutrição, Catalisar a Transformação de África através de Investimentos Multissectoriais Reforçados”, à margem da 37ª Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana, em Adis Abeba.

Falando em nome do Rei Letsie III do Lesoto, o primeiro-ministro e ministro da Defesa, da Segurança Nacional e do Ambiente do Reino, Samuel Ntsokoane Matekane, apelou aos Estados-Membros da União Africana para que apresentem soluções políticas e programáticas para aumentar a nutrição através de investimentos multissectoriais.

“O nosso compromisso como líderes continua a ser um pilar fundamental na condução de acções políticas e legislativas para combater a malnutrição. Os Estados-Membros têm de adoptar políticas mais fortes e aumentar o financiamento da nutrição para inverter a maré da desnutrição e garantir o futuro das nossas crianças”, afirmou o primeiro-ministro Samuel Ntsokoane Matekane. Elogiou o compromisso dos líderes africanos para a Nutrição no sentido de envolver os líderes africanos a fazer mais para melhorar a nutrição para o bem-estar geral e o desenvolvimento económico do continente.

Falando durante um dos painéis de discussão, a residente da Etiópia, Sahle-Work Zewde, destacou a Declaração Seqota feita pelo Governo da Etiópia em 2015 como um compromisso renovado para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. A Declaração Seqota é o compromisso de alto nível do governo etíope para acabar com o atraso no crescimento das crianças com menos de dois anos até 2030.

“O apoio do Banco Africano de Desenvolvimento à Declaração de Seqota teve um impacto dramático em termos de prevenção de doenças e mortes, desempenho educacional e produtividade laboral inadequada”, afirmou.

O Presidente do Grupo BAD, Akinwumi Adesina, afirmou: “Temos o dever e a responsabilidade de reduzir a desnutrição e o atraso de crescimento em África em 40% até 2025 – ou seja, daqui a apenas um ano”, e declarou: “É, por conseguinte, fundamental que os Chefes de Estado e de Governo desenvolvam políticas fortes para combater a desnutrição”.

Akinwumi Adesina afirmou que a má nutrição impede as crianças em idade escolar de realizarem o seu potencial educativo, diminui a produtividade no trabalho e impede as contribuições tão necessárias para a sociedade, além de ter um impacto negativo no crescimento económico.

Enquanto co-fundador dos Líderes Africanos para a Nutrição, uma plataforma para o envolvimento político de alto nível que visa influenciar investimentos inovadores para a nutrição e a segurança alimentar, o presidente do Grupo BDA advertiu que a situação pode piorar ainda mais se não forem tomadas medidas.

“Prevê-se que o número de pessoas subnutridas em África aumente para 51,5%. A transformação dos sistemas alimentares é uma prioridade urgente”, afirmou Akinwumi Adesina, lembrando as conclusões dos estudos sobre o custo da fome em África do Programa Alimentar Mundial, que demonstram que a subnutrição tem implicações de grande alcance no progresso da sociedade.

O Vice-Presidente da Serra Leoa, Mohamed Juldeh Jalloh, afirmou que o país criou uma rubrica orçamental específica para a nutrição que as agências multilaterais podem apoiar.

Voltando a sublinhar a importância da liderança política e da colaboração na luta contra a subnutrição, a Comissário da União Africana para a Saúde, Minata Samate Cessouma, falando em nome do Presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, apelou a todos os Estados-Membros para que unissem esforços na luta contra a subnutrição.

O evento da mesa redonda, também co-organizado ou apoiado pelos parceiros de desenvolvimento Big Win Philanthropy, Nutrition International e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, destacou que os líderes da nutrição que alinham os objectivos estratégicos nacionais dos países africanos com as agendas de nutrição continentais e globais.

O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura na Etiópia, Farayi Zimudzi, observou que há mais crianças raquíticas hoje do que há 20 anos e que as estatísticas de raquitismo em África estão a aumentar.

“Cada dólar investido na nutrição pode dar um retorno de 16 dólares. Combater a subnutrição faz sentido do ponto de vista económico”, acrescentou.

Os debates foram moderados por Victor Oladokun, Conselheiro Sénior do Presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento.

Os ministros, os parceiros de desenvolvimento e outros oradores analisaram os progressos realizados no sentido de alcançar os objectivos de nutrição do Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrícola em África – CAADP, da Declaração de Malabo, da Assembleia Mundial da Saúde e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas através de um investimento sustentado e crescente na nutrição.