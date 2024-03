ECOBANK REFORÇA EQUIPA DE LIDERANÇA

O grupo pan-africano de serviços financeiros, anuncia a nomeação de executivos seniores fundamentais para reforçar a equipa de liderança do Grupo e para impulsionar a concretização da sua nova estratégia de Crescimento, Transformação e Retorno (GTR).

Abena Osei-Poku junta-se como Executiva Regional da África Ocidental Anglófona e Directora-Geral do Ecobank Gana; Martin Miruka como Executivo do Grupo para a Transformação, Capacitação e Experiência do Cliente; Anup Suri como Director do Grupo, Banca Comercial e de Consumo; Michael Larbie como Director do Grupo, Banca de Empresas e de Investimento; e Thierry Mbimi como Director do Grupo, Auditoria Interna e Serviços de Gestão.

Estas nomeações de alto nível são estrategicamente importantes no momento em que o Ecobank entra na sua próxima fase de crescimento e transformação, com o objectivo de se tornar o banco de eleição e um líder no fornecimento de produtos e soluções de serviços financeiros reactivos, inovadores e acessíveis para África.

O Grupo Ecobank decidiu combinar as actividades comerciais e de consumo, sob a liderança de Anup Suri, sublinhando o seu compromisso de reforçar estas duas unidades de negócio para impulsionar o crescimento. Além disso, a criação da nova função de Transformação, Capacitação e Experiência do Cliente sublinha a determinação do Grupo em dar prioridade à liderança necessária para a execução bem sucedida da sua transformação.

Jeremy Awori, Director-Geral, Grupo Ecobank, afirmou: “Estas nomeações são essenciais para a execução da nossa estratégia quinquenal de crescimento, transformação e retorno, recentemente anunciada. É com grande satisfação que recebo Abena, Martin, Anup, Michael e Thierry na nossa equipa de liderança, sendo que cada um deles traz uma experiência comprovada e valiosa em serviços financeiros globais e africanos. Não tenho dúvidas de que vão desempenhar papéis fundamentais na condução do crescimento e sucesso futuros do Ecobank.”

Abena Osei Poku juntou-se ao Ecobank em Janeiro. É uma líder empresarial pan-africana com mais de 25 anos de experiência no sector dos serviços financeiros. As suas competências abrangem a banca de empresas e de investimento, a banca de negócios e a gestão de riscos em África. Os seus cargos anteriores incluem o de Directora Executiva da Banca Comercial, responsável pela Banca de Empresas e Negócios no Barclays Bank Ghana; Co-Directora Regional de Cobertura, Banca de Empresas e Investimento no Absa Bank Group, supervisionando a África Oriental e Ocidental; e Directora Executiva e Directora-Geral do Absa Bank Ghana. Abena assume o cargo de Daniel Sackey, que se vai reformar do Banco. Agradecemos ao Daniel a sua liderança, compromisso e serviço efectivo por todo o continente ao longo dos últimos 27 anos no Ecobank.

Martin Miruka, que entrou para o Ecobank em Fevereiro, traz consigo 25 anos de experiência como executivo de topo, estratega de negócios, empreendedor em série e investidor anjo com fortes credenciais na transformação pan-africana. Os seus cargos anteriores incluem o de Director do Grupo de Transformação Empresarial, Experiência do Cliente e Inovação na Equity Group Holdings, onde liderou com sucesso a transformação, quebrando os silos estratégicos e operacionais do Grupo, alinhando os investimentos em tecnologia com a estratégia empresarial e, em última análise, proporcionando uma Experiência do Cliente de marca em vários países africanos. Foi também o fundador/Director-Geral da Atom TDF, a primeira empresa de consultoria de estratégia e inovação de marcas nacionais do Quénia, e da Kava Africa, uma fintech/Insurtech sediada em Nairobi, no Quénia.

Anup Suri assumiu o seu novo cargo em Março. Tem mais de 30 anos de experiência em liderança sénior em várias indústrias e organizações, tanto em mercados desenvolvidos como emergentes na Ásia, África, Médio Oriente, Europa, Reino Unido, América do Norte e América do Sul. Junta-se ao Grupo Ecobank vindo do Grupo HSBC, onde foi Director-Geral, Chefe Global de Vendas a Retalho e Distribuição a Terceiros. Anteriormente, Anup ocupou outros cargos de chefia no Standard Chartered Group, Standard Chartered Bank e ABN Amro.

Michael Larbie, que assumiu o seu cargo em Março, traz consigo mais de 25 anos de experiência global sénior em serviços financeiros e banca de investimento. Foi Director-Geral da International & Broader Africa no Rand Merchant Bank (RMB), tendo antes disso ocupado os cargos de Director-Geral & Director-Executivo do RMB Nigéria e de Director Regional da África Ocidental, bem como de Director da Coverage & Investment Banking para África (excluindo a África do Sul). A sua experiência também inclui funções sénior de banca de investimento na Merrill Lynch e funções sénior de gestão de projectos no American International Group. Michael assume o cargo de Eric Odhiambo que se vai reformar do Ecobank no final de Abril. Agradecemos ao Eric pelo seu empenho inabalável, contributo inestimável e serviço dedicado ao longo dos últimos seis anos e meio, primeiro como Director de Riscos e depois como Director do Grupo de Banca de Empresas e de Investimento.

Thierry Mbimi, que também começou em Março, tem 27 anos de vasta experiência no sector e em consultoria, com os últimos 17 anos em cargos de direcção. Traz consigo uma vasta experiência global em auditoria e gestão de riscos, complementada por uma sólida formação em tecnologia. Thierry foi Director-Geral e Sócio-Gerente da KPMG Central Africa (Auditoria, Fiscalidade e Consultoria), tendo antes disso desempenhado várias funções na organização, incluindo Sócio e Director da Gestão de Riscos Financeiros da África Ocidental, Sócio Principal para o Sector dos Serviços Financeiros na África Subsariana Francófona e Sócio Principal de Serviços Globais para o Banco Africano de Desenvolvimento.