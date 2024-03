CHINÊS DETIDO POR BURLAR EMPRESÁRIOS ANGOLANOS

O empreiteiro chinês, Wang Chao, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié por burlar empresários angolanos em mais de 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de kwanzas no projecto de construção de um colégio.

Wang Chao, de 28 anos, fazendo-se passar por proprietário da empresa de construção civil onde trabalha, celebrou ilegalmente um contrato de construção de um colégio com empresários angolanos avaliado em mais de 50.000.000,00 (cinquenta milhões) de Kwanzas. O constante incumprimento dos prazos de arranque da obra, bem como o fornecimento de diferentes coordenadas bancárias por este para as transacções financeiras e justificações infundadas, levantaram suspeitas aos lesados sobre a idoneidade do empreiteiro chinês, que de imediato participaram o caso ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, que procedeu à abertura do competente processo-crime e Investigativo. Diligências realizadas provaram a falsidade do suspeito, pelo que acabou detido e apresentado a imprensa nesta quarta-feira (20.03).

Ao Folha 8, o Chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Bié, Simão Lucas Londaca, garantiu que o empreiteiro chinês se prontificou a devolver o montante em referência.

O agente de investigação, Simão Lucas Londaca, acrescentou que o empreiteiro Wang Chao, para procurar acalmar os empresários angolanos que, duvidando da credibilidade do chinês, exigiam a devolução dos valores, elaborava comprovativos falsos de transferência dos 50.000.000.00 (cinquenta milhões) de Kwanzas nos valores de cinco a dez milhões de kwanzas.

Ainda na província do Bié, o SIC deteve terça-feira, em flagrante 12 cidadãos nacionais dos 19 aos 72 anos de idade, com destaque para o soba da aldeia de Kamongua, município da Nharea, Noé Gomes, financiados por estrangeiros para explorar de forma ilegal de diamantes. A detenção dos mesmos resultou na apreensão de 14 moto-bombas, 28 pás, 20 tamís de lavar cascalho, 12 gripinhos de saída, 8 mangueiras flexíveis de saída, 02 lonas, 29 baldes de 10 litros e 01 enxada.

Tratam-se dos cidadãos devidamente identificados: Fiel Rúben, mais conhecido por, Rúben, de 39 anos de idade; Manuel Oliveira Magano, de 31 anos de idade; António Ngayeta, (“Tito”, de 19 anos; Tito Joaquim, mais conhecido por Óscar, de 52 anos; Carlos Manuel, mais conhecido por Carlito, de 20 ano; Alfredo Sangueve, de 31 anos; Artur Jamba (“Chaculanda”)33 anos; Joaquim Portugal Zaemba (“Jacob”, de 28; Ernesto Domingos, de 25; Mateus Ndovala, de 33 ano; Rafael Job Tchivandja, de 45 anos e Noé Gomes, de 74 anos de idade, este último, soba da aldeia de Kamongua”.

Dois projécteis de 81 mm recuperados no último dia 13 de Março, no bairro Cambulucuto, município do Cuito, em posse de dois cidadãos que pretendiam abri-los para extrair mercúrio, “sem temer pelas suas vidas e de terceiros”, fizeram parte dos resultados de uma micro-operação que o SIC/BIÉ continua a desenvolver.