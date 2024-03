DE 0 A 20 – CAROLINA CERQUEIRA: 7

A imparcialidade e neutralidade são princípios fundamentais para qualquer presidente do parlamento. No entanto, recentemente, observamos um comportamento questionável por parte da actual presidente do Parlamento angolano Carolina Cerqueira. A presidente, que deveria ser a guardiã da equidade e respeito no Parlamento, tem demonstrado uma inclinação partidária que compromete sua credibilidade.

A função que Carolina Cerqueira ocupa no Parlamento não é apenas presidir às sessões, mas também garantir um ambiente justo e respeitoso para todos os deputados, independentemente de suas afiliações políticas. No entanto, ao mostrar preferência pelos membros de seu próprio partido e ao negligenciar as transgressões deles, ela mina a integridade do cargo que ocupa.

Um episódio particularmente problemático foi sua repreensão selectiva aos deputados da UNITA durante um debate acalorado. Enquanto o deputado da oposição Liberty Chyaka foi repreendido por chamar um colega de “mentiroso”, a presidente do Parlamento não repreendeu o deputado Osvaldo Caculo do MPLA quando este chamou os deputados da UNITA de “macacos”. Essa disparidade de tratamento demonstra falta de imparcialidade da presidente e isso levanta preocupações sobre sua capacidade de liderar de maneira justa.

A imparcialidade é crucial para a preservação da integridade do parlamento e a manutenção da confiança do público nas instituições democráticas. Quando a presidente do Parlamento demonstra uma inclinação partidária tão evidente, compromete a credibilidade da instituição como um todo. A nota negativa atribuída (7) à sua prestação reflecte a preocupação com a falta de neutralidade e equidade no exercício de suas funções.

A sociedade espera e merece líderes parlamentares que representem todos os cidadãos de forma justa e imparcial. É vital que a presidente do Parlamento reavalie sua abordagem e se esforce para cumprir o papel fundamental de garantir um ambiente político respeitoso e equitativo. Caso contrário, o risco de minar a confiança pública na instituição do parlamento permanece significativo.