PUTIN TRAI AGOSTINHO COSTA

O presidente russo, Vladimir Putin, demitiu o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nomeando o vice-primeiro ministro, Andrei Belousuv, para o lugar. Ao contrário do “esperado”, ainda não foi desta que o major-general português Agostinho Costa chegou ao governo russo.

Por Orlando Castro

De acordo com a agência Associated Press, depois de propor a demissão de Sergei Shoigu, Vladimir Putin assinou um decreto a nomeá-lo secretário do conselho de segurança nacional da Rússia, substituindo Nikolai Patrushev.

Esta remodelação surge numa altura em que Putin inicia o seu quinto mandato presidencial e a guerra na Ucrânia dura há mais de três anos. Recorde-se que Agostinho Costa previa que, dois meses depois da invasão, Putin iria passear em Kiev.

Além disso, a mudança acontece semanas depois de o vice-ministro da Defesa russo Timur Ivanov, responsável por projectos de construção militares, ter sido detido e acusado de aceitar subornos em grande escala.

O português major-general Agostinho Costa, perito dos peritos no que respeita à guerra da Rússia contra a Ucrânia, ainda não foi “abatido”. Continua a ter lugar cativo em algumas televisões portuguesas (e não só).

Recordo o texto de Pedro Correia, publicado no semanário Novo em 19.04.22:

«São insondáveis os critérios que levam alguns canais televisivos a eleger «especialistas em questões militares».

O principal motivo de escolha devia ser a capacidade de qualquer deles para descodificar e contextualizar as manobras bélicas em curso na Ucrânia, deixando considerações políticas de fora. Até porque comentadores políticos não faltam nesses canais.

O segundo – e fundamental – critério seria a capacidade desses convidados para antever o que iria passar-se no terreno.

Acontece que alguns destes supostos especialistas acorreram aos ecrãs nos primeiros dias de guerra, tendo falhado em quase tudo quanto disseram. Além de usarem as questões militares como mero pretexto para fazer considerações políticas, benevolentes até à náusea face à potência invasora.

Nem uma coisa nem outra conseguiram removê-los da pantalha, onde persistem em revelar enorme incapacidade para acertar no alvo. Enquanto se sucedem notícias das atrocidades russas no martirizado país vizinho.

Um dos casos mais notórios é o do major-general Agostinho Costa.

A 28 de Fevereiro (de 2022), quatro dias após o início da agressão decretada por Vladimir Putin à Ucrânia, este alegado especialista compareceu na SIC Notícias, que lhe concedeu mais de um quarto de hora para perorar sobre o tema. Enalteceu os russos, criticou os dirigentes ocidentais e disparou tiros de pólvora seca contra a resistência ucraniana.

Sobre o secretário-geral da NATO: «Está [a resultar, a invasão russa]. Onde anda a NATO? O senhor Stoltenberg amanhã devia entrar como governador do Banco da Noruega. Já tem emprego.»

Sobre Josep Borrell, responsável máximo da União Europeia para a Defesa e Negócios Estrangeiros: «Quem decide a política externa da Europa não são os europeus. Os europeus não decidem nada.»

Sobre a cúpula de Moscovo: «O senhor Putin é um jogador de xadrez. E lá não é como cá. O senhor Shoigu, o ministro da Defesa, é um homem de barba rija.»

Sobre Zelenski: «Estou convencido que o senhor Zelenski já não está lá [em Kiev]. Senão a gente via-o na rua. Já não está lá. Está certamente em Lviv.»

Entre críticas ao Ocidente por «lançar gasolina» na Ucrânia e a certeza de que neste país «há armas a ser entregues a bandidos». E uma convicção: Putin «vai conseguir».

A 8 de Abril, agora na CNN Portugal, o mesmo major-general viu-se forçado a concluir: «Os objectivos que os russos alcançaram em 44 dias de campanha são nitidamente poucos, nitidamente insuficientes, tendo em conta todo o aparato inicial.» E concedeu: «Houve um excesso de confiança russo logo no início.»

Ah, o exímio jogador de xadrez afinal falhou. Ah, o tal homem da «barba rija» viu-se forçado a abandonar o cerco a Kiev. Ah, Zelenski mantém-se firme na capital, não fugiu para Lviv. Cobrindo de ridículo aqueles que no conforto climatizado dos estúdios, neste cantinho mais ocidental da Europa, tentaram lançar-lhe lama.

Que alguns sejam militares não constitui atenuante: é agravante. Para eles e para quem continua a dar-lhes guarida.»

O Centro de Estudos EuroDefense-Portugal

O Centro de Estudos EuroDefense-Portugal é uma organização não-governamental criada em 12 de Fevereiro de 1998, mediante Protocolo de Cooperação estabelecido entre o Instituto da Defesa Nacional (IDN) e a Associação Industrial Portuguesa (AIP-CCI), homologado pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Ministro da Economia.

Em 19 de Outubro de 2015 adquiriu o estatuto de pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos, com a designação de “Associação de Estudos de Segurança e Defesa Europeia EuroDefense-Portugal, abreviadamente, Associação EuroDefense-Portugal”.

A Associação EuroDefense-Portugal é, diz ela própria, membro activo da rede europeia de Associações EURODEFENSE, presentemente em actividade em 15 estados membros da União Europeia.

Não é, portanto e ao contrário do que o nome sugere, um organismo oficial da União Europeia. Em Portugal tem estado em destaque porque o “porta-voz” oficioso de Sergei Lavrov, o major-general Agostinho Dias Costa é vice-presidente dessa “coisa” chamada Associação EuroDefense-Portugal.

Teoricamente, conforme os seus estatutos, o EuroDefense-Portugal “tem como missão principal promover o estudo, a reflexão e o debate sobre a política europeia de segurança e defesa e suas implicações para Portugal, incluindo as questões relativas ao desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial da Defesa Europeia e a sua articulação com as empresas e os centros de investigação e desenvolvimento tecnológico nacionais”.