ANGOLA COM 0,5% DE CHANCES PARA VENCER O CAN

As previsões feitas pelo site inglês Opta Analyst sobre o possível vencedor do Campeonato Africano das Nações (CAN) colocam a Selecção Nacional de Angola na penúltima posição dos possíveis vencedores do torneio com 0,5%, superando apenas a Namíbia com a mesma percentagem.

Por Domingos Miúdo

Acima das Palancas está o combinado moçambicano com 0,6% de chances. As estatísticas mostram que não se pode esperar por bons resultados da equipa de Pedro Gonçalves, pois os números não os favorece fruto da posição no ranking da FIFA. Angola é, até à última actualização, a 117° colocado no ranking da FIFA, estando acima apenas de Tanzânia (121°), das 24 Nações que participam do CAN 2023.

Com esta estatística, Armando Mateus, amante do futebol, conclui que os 0,5% dados à selecção angolana devem-se apenas por ser um dos participantes na prova porque se fosse para classificar uma selecção com a taxa nula, esta seria a angolana.

Analisadas as potencialidades de grupo a grupo, no D em que insere a Palancas Negras, o favoritismo recai a selecção argelina, com 57,5% de vencer o grupo e 9,7% de levantar o troféu mais cobiçado das provas africanas. Ao lado da Argélia, está o Burkina Faso com 21,2%, depois a Mauritânia com 10,9% e no final está Angola com 10,4% chances de liderar o grupo D.

Na qualidade de campeão do passado CAN, Senegal aparece como favorito na prova, com os respectivos 12,8% de chances de defender o troféu. A seguir está Costa do Marfim tem 12,1% de chances de se tornar a primeira vencedora em casa desde o Egipto em 2006.

Marrocos (11,1%) é o terceiro favorito depois de se tornar a primeira selecção africana a chegar às semifinais do Campeonato do Mundo da FIFA em 2022. Na quarta posição está Argélia com os números acima já referidos. Enquanto isso, Egipto (8,5%), Nigéria (8,1%), Camarões (7,4%), Tunísia (6,3%) e Gana (5,3%) são as outras equipas com esperanças avaliadas acima de 5%.

Para o grupo A, as previsões colocam Nigéria como a favorita do grupo com 40,1%. No grupo B, está Egipto com 47,2%; no grupo C Senegal com 47,4%, no E está a Tunísia com 41,7% e para terminar, no grupo F está o Marrocos com 53,6%.