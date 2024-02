ADMINISTRADOR DA SAPÚ E OS VENDEDORES DO KIMBANGU

Para travar a venda ambulante e a desordenada na zona do Kimbangu, considerado principal factor no desordenamento do trânsito no município do Kilamba-Kiaxe, o Administrador do Distrito Urbano da Sapú, anunciou, nesta sexta-feira, 23 de Fevereiro, inscrição grátis e isenção de pagamento de taxas por dois meses aos comerciantes que se mudem para o mercado “Sinha Moça”.

A venda ambulante nas vias públicas do município do Kilamba-Kiaxe, com maior visibilidade para a zona do Kimbangu, onde o trânsito é feito com muita dificuldade, segundo os automobilistas, “está a comprometer o Programa de Ordenamento do Trânsito e do Comércio nesta parte de Luanda”, afirmou nesta sexta-feira, o Administrador do Distrito Urbano da Sapú.

Para mudar o cenário, Marcelino da Costa, anunciou que “o mercado da Sinha Moça tem capacidade de albergar cerca de 400 comerciantes, e quem para lá se mudar terá, além de inscrição gratuita, isenção de pagamento de taxa diária por dois meses”.

O Administrador do Distrito Urbano da Sapú garantiu na ocasião, para sensibilizar as mulheres e homens que insistem em vender na via pública que o mercado em referência “tem casas de banho em condições e é de fácil acesso”.

À reportagem do Folha 8, os comerciantes, na sua maioria congoleses, que preferem vender os seus produtos que vão desde comida preparada a vestuários, calçados e recargas electrónicas, na zona do Kimbangu, justificam-se dizendo que “aqui tem mais cliente e a venda é rápida. No mercado não”.

Questionados sobre se não estão cansados de serem atacados pelos funcionários da Fiscalização Comunitária da Administração Municipal do Kilamba Kiaxi, revelaram que “já estamos habituados. É mesmo assim, depois você paga o fiscal para te devolver o teu negócio”.

