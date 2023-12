SIC (HUÍLA) PROCURA CRIMINOSOS

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla aperta o cerco contra quatro cidadãos suspeitos dos crimes de furto de viaturas, burla e furto, abuso de confiança qualificada e infidelidade.

Estão a ser procurados pelo Serviço de Investigação Criminal na província da Huíla os cidadãos Manuel Morais dos Santos, suspeito do crime de furto de viaturas, Márcio Amândio Lisboa Gomes, por burla e furto, Maura da Conceição Gomes Italiano, por abuso de confiança e infidelidade, Doroteia do Rosário Alves de Sá, também pelo crime de abuso de confiança e infidelidade.

De acordo com fontes ligadas ao departamento de investigação criminal afecto ao Ministério do Interior na província da Huíla, os cidadãos ora procurados são suspeitos dos crimes e já com o processo constituídos, mas que se negaram em comparecer nas instalações do SIC para interrogatório, pelo que se pede a colaboração de todos que “estejam em posse de informações que ajudem na rápida localização e consequente detenção dos criminosos em fuga em parte incerta”.