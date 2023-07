QUEM KWENDA SEMPRE ALCANÇA

O MPLA informa, através do seu órgão oficial (Jornal de Angola), que “um total de 822 agregados familiares dos bairros da Catantada, Pongolola, Caema e Dunduvango, da comuna da Botera, município do Seles, província do Cuanza-Sul, receberam, até ao final de semana, as transferências sociais monetárias, no valor de 61 milhões 661 mil Kwanzas, no quadro da execução da quarta fase de implementação do programa Kwenda”.

C ontinuemos com o comunicado do MPLA. «A directora do Instituto de Desenvolvimento Local (FAS), Carolina Aguiar Sanito, informou que, no quadro da continuidade da execução do Programa Kwenda, referente às transferências sociais monetárias, o município do Seles tem inscritos 28.883 agregados familiares, destes 26.300 receberam 66 mil kwanzas que corresponde à quarta e quinta prestação do novo aumento do valor, para 11 mil Kwanzas mensais.

«Entre as famílias beneficiárias da 4ª e 5ª prestação das transferências monetária, contam 743 agregados que receberam 66 mil kwanzas. Destes, 14 agregados receberam 132 mil kwanzas, enquanto 65 agregados familiares receberam um total de 165 mil kz, acumulados desde a 2º prestação.

«Carolina Aguiar Sanito lembrou que o município do Seles foi o primeiro a beneficiar do programa, no final de 2020, estando agora a receber a quarta e a quinta prestações. “Estamos satisfeitos de ver alegria no rosto das famílias que acreditaram no programa do Executivo. O dinheiro está a ser usado nos propósitos para os quais o programa foi criado e tem gerado os resultados esperados”, disse.

«O processo de transferências monetárias, realçou, começou com um valor na ordem de 8.500 kwanzas mensais, por cada agregado familiar, até ao final do ano transacto, mas actualmente a verba tem sido de 11 mil kz mês.

«O FAS, afirmou, vai continuar a trabalhar com rigor e responsabilidade para fazer chegar até às famílias os recursos que o programa tem disponibilizado, de forma a ajudar os agregados mais carenciados a ter potenciação económica.

«A directora do FAS avançou ainda que noutras localidades do município do Seles o processo de pagamento da quarta e quintas prestações vai contemplar 26.300 novos agregados familiares carenciados.

«No final do acto, o administrador municipal do Seles, Eliseu Segunda Miranda, pediu às famílias que apliquem os recursos monetários de forma correcta, pois foram dados pelo Executivo para ajudar a combater a fome e a pobreza.

«”Estamos a aconselhar as pessoas a tirarem o melhor proveito do dinheiro que recebem mensalmente, através do Kwenda, e os utilizar em iniciativas lucrativas, gerando negócios capazes de os ajudar a sustentar as famílias. Por isso, os incentivamos também a criarem o hábito de poupar e como investir os lucros”, referiu.

«O aumento dos valores da renda atribuídos às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade pelo programa de fortalecimento de protecção social (Kwenda), de 8.500 para 11 mil kwanzas mensal, está a ser bastante aplaudido pela população da comuna da Botera, no município do Seles, que começaram a receber a quarta e quinta prestações.

«Francisco dos Santos, um dos primeiros beneficiados, do bairro da Catanda, enalteceu tal medida. O idoso, de 66 anos, recebeu a quarta e quinta prestações, no valor de 66 mil Kwanzas, e disse que pretende usar a verba para melhorar a produção agrícola.

«O dinheiro, continuou, vai ser aplicado no campo, por ser a fonte de sustento da família. “A ideia é usar, também, parte deste dinheiro para melhorar a casa. Além disso, pretendo comprar alguns meios como uma motobomba e mangueiras para melhorar o cultivo”, explicou.

«Ana Tomás, de 69 anos, é outra das beneficiadas, que também está feliz com o aumento do valor mensal do Kwenda. Residente no bairro Dunduvango, disse que beneficia do projecto desde o seu lançamento, em 2020. “Estou satisfeita porque com o que recebo, estou a conseguir sustentar a família, resolver problemas de saúde dos filhos, bem como fazer criação de animais, sobretudo galinhas, porcos e patos, negócio que criei para ter uma renda própria”, destacou.»

KWENDA BENEFICIOU 610 MIL FAMÍLIAS

O programa de (suposta) protecção social angolano “Kwenda” beneficiou, desde 2020, mais de 610 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, permitindo-lhes “fazer face a necessidades básicas e imediatas”, divulgou o Governo. Recorde-se que, para pouco mais de 36 milhões de angolanos, existem 20 milhões de pobres.

Numa nota do Conselho de Ministros, durante o qual foi apresentado (Maio de 2023) um balanço da aplicação do Programa de Fortalecimento da Protecção Social “Kwenda”, o governo refere que “o Conselho de Ministros constatou que a recepção regular e previsível de valores monetários pelos beneficiários, desde 2020, tem sido motivo de satisfação, na medida em que lhes permite fazer face a necessidades básicas e imediatas, desde o consumo de alimentos, despesas com a saúde e educação dos filhos, a investimentos em bens e na produção agrícola”.

Desde o início do programa (são números oficiais divulgados pelo MPLA) já beneficiaram de pagamentos 610.382 famílias em situação de extrema vulnerabilidade, integrando directamente 16.924 famílias e indirectamente 84.620 em actividades de criação de rendimento, tendo abrangido até à data 61 municípios, 214 comunas e 9.397 bairros/aldeias, nas 18 províncias do país.

O programa conta com um financiamento de 420 milhões de dólares (382 milhões de euros), dos quais 320 milhões de dólares (291 milhões de euros) provenientes de crédito do Banco Mundial e 100 milhões de dólares (90,9 milhões de euros) do Governo de Angola, prevendo beneficiar 1,6 milhão de agregados familiares, através de transferências sociais monetárias, inclusão produtiva, municipalização da acção social e a cadastro social único.

O objectivo principal do “Kwenda” é – continuamos a citar a versão oficial – ajudar a estabelecer um sistema nacional de protecção social eficaz, a curto e médio prazos, através da implementação de medidas de mitigação da pobreza, através do aumento da capacidade financeira das famílias.