LUISINHA ACELERA PARA O  PARAÍSO

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, apresentou hoje a agenda do partido para 2023, com dez eixos estratégicos, sublinhando a necessidade de fazer uma “análise profunda” do desempenho do partido nas eleições angolanas para adoptar medidas correctivas.

Luísa Damião falava no Cuíto, capital da província angolana do Bié, onde apresentou a agenda política do MPLA, partido no poder há 47 anos.

A agenda política do MPLA para o corrente ano prevê promover uma governação de qualidade, com ênfase para o controlo da execução das despesas públicas, em prol do desenvolvimento e benefícios das populações, segundo a agência de notícias do MPLA, a ANGOP

Para a concretização dos dez eixos estratégicos previstos, “será necessária a realização de uma análise profunda sobre o balanço feito ao desempenho do partido a nível das eleições gerais, extraindo as lições subjectivas que permitam encetar a adopção de medidas correctivas”, disse Luísa Damião.

Segundo a dirigente, o MPLA propõe-se “lutar por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva, tendo em vista a moralização da sociedade, o combate à corrupção e à impunidade”.

Outros objectivos são o reforço das relações de cooperação, concertação e solidariedade para com os partidos políticos com os quais detém laços históricos, aprofundar o espaço de diálogo, apostar em iniciativas de políticas públicas, que concorram para o contínuo fomento da empregabilidade, habitação, empreendedorismo, mobilidade urbana e rural, educação e saúde, entre outros.

O MPLA propõe-se igualmente “estimular e acompanhar a implementação de acções de carácter económico e social, de pequeno vulto, mas com impacto directo na melhoria da vida da população.

O MPLA perdeu as eleições gerais de Agosto de 2022, mas obrigou as suas sucursais CNE (Comissão Nacional Eleitoral) e Tribunal Constitucional a dar o dito pelo não dito (de acordo com as actas eleitorais) e a retirar a vitória à UNITA.

O reforço das acções políticas partidárias para o fortalecimento do partido nas estruturas de base vai continuar como prioridade do MPLA na província do Bié, para este ano, afirmou hoje, no Cuito, o primeiro secretário da organização, Pereira Alfredo.

Falando no acto central do lançamento da Agenda Política do partido para 2023, Pereira Alfredo prometeu mais trabalho na mobilização, divulgação dos desafios para o período 2023-2027, de modo a elucidar os militantes e não só.

O político mostrou-se confiante no apoio dos militantes, simpatizantes e amigos, para árdua tarefa de “multiplicar cada vez mais a acção do partido”.

Para tal, apontou sobretudo os programas do MPLA, nomeadamente: “onde está o meu camarada” “M em movimento”, “sábados vermelhos”, “descer nas bases e com elas subir” e outros, que, segundo ele, têm contribuído para mobilização de mais militantes para as fileiras da organização.

Sem grandes detalhes, Pereira Alfredo falou igualmente dos benefícios do Plano Integrado de intervenção nos Municípios (PIIM) e do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, que melhoram significativamente a qualidade de vida das populações.

Entretanto, augurou para os próximos anos a concretização de mais projectos de impacto social, essencialmente nos sectores da educação, saúde, estradas e pontes, energia eléctrica e água potável, entre outros.

Fazem ainda parte da estratégia do MPLA com vista à chegada os angolanos ao paraíso, a promoção da unidade de acção com respeito pela diversidade de pensamento”, “Resgatar o sentido de amor ao MPLA e de compromisso”, “Aprofundar a democracia interna no partido e nas organizações sociais, acentuando o cumprimento dos Estatutos e Regulamentos e o acatamento das decisões tomadas regularmente pelos órgãos e organismos competentes”.

“Melhorar os métodos de trabalho e de mobilização e ocupação dos jovens e mulheres”, “aproximar mais a governação do partido e sua inserção na sociedade”, assim como “Trabalhar mais e comunicar melhor” constam entre os eixos.

Mulheres devem acreditar num país de progresso

As mulheres angolanas devem continuar a acreditar num país de progresso e moderno, assente na igualdade de género, apelou neste sábado, no Bié, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião.

Luísa Damião teceu estas declarações quando discursava no acto central que marcou a apresentação da agenda política do MPLA para 2023, assente em dez eixos estratégicos.

A vice-presidente realçou que o MPLA sempre contou com a força das mulheres na árdua tarefa de fazer de Angola um país de esperança, moderno e seguro, que dia-a-dia tem correspondido com os anseios da população.

Luísa Damião encorajou a camada feminina a caminhar com determinação e resiliência na materialização dos programas que estão a desenvolver o país.

Nesta conformidade, a vice-presidente do MPLA entende que as senhoras devem primar seriamente no empreendedorismo, de modo a se superarem a cada dia, garantido assim o sustento das famílias.

“Esses esforços quererem persistência, face agora as grandes oportunidades que as mulheres estão a ganhar cada vez mais no país”, alertou.

Entretanto, afirmou que, além das flores, as mulheres necessitam de respeito, carinho e amor, por serem geradoras da vida e verdadeiras agentes da mudança, produtoras do desenvolvimento que o país tem vindo a conhecer.

Testemunharam o acto de lançamento da Agenda Política do MPLA para este ano o secretário-geral do partido, Paulo Pombolo, membros do bureau político e do comité central, dos comités provincial, municipais e comunais e convidados.

