ALTEREM-SE AS MÁS PRÁTICAS  DIPLOMÁTICAS

O Presidente angolano, general João Lourenço, disse hoje que a rotação de embaixadores será, a partir de agora, feita ao fim de três ou quatro anos, um processo “que já se impunha” e que visa “alterar a má prática” de ter diplomatas “por tempo indefinido” num mesmo país. Também é uma má prática democrática ter o mesmo partido no há 47 anos no poder. Mas aí nada a fazer. O MPLA é Angola e Angola é do MPLA.