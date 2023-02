JOVENS DA UNITA, DO MPLA E OS OUTROS

Seis militantes formalizaram candidaturas à liderança da JURA, braço juvenil da UNITA, e a filha do líder fundador do partido, Ginga Savimbi, não formalizou por ter manifestado intenção “fora do prazo”, disse hoje fonte partidária.

Nelito Ekuikui, Domingos Epalanga, Sebastião Salakiaku, Roberto Gamba, Hilário Marques e João Lukombo são os seis pré-candidatos ao cargo de secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA).

Segundo o presidente da comissão de mandatos do V Congresso Ordinário da organização juvenil da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição que o MPLA ainda permite), Adelino Ricardo, neste momento decorre a fase de recepção de reclamações e verificação de insuficiências.

Em relação a Ginga Savimbi, filha do líder fundador da UNITA Jonas Savimbi, o responsável disse que esta contactou a comissão de mantados um dia depois da fase de entrega das candidaturas ter encerrado.

“Pedimos compreensão, não há maldade nenhuma, a senhora contactou-nos um dia depois. A intenção foi extemporânea e ela é politicamente madura e percebeu que de facto estavam encerradas e se conformou”, explicou.

Com as candidaturas formalmente apresentadas, a comissão diz ter notificado todos os pré-candidatos para suprirem insuficiências, numa altura em que estão também em período de recepção de reclamações que encerram amanhã, sábado.

“Há insuficiências supríveis e há outras não supríveis, entretanto analisamos todos os processos, notificamos todos os pré-candidatos e estão no direito em reclamar um ou outro ponto e estamos também a analisar as reclamações”, disse.

A falta de uma assinatura ou de cópia de Bilhete de Identidade “são insuficiências supríveis”, mas, observou Adelino Ricardo, o tempo de militância, que à luz dos nossos estatutos são 10 anos consequentes, caso não tiverem “é uma insuficiência não suprível”.

Após a validação das candidaturas, segue-se a campanha eleitoral que se estende até finais da primeira quinzena de Março.

O V Congresso Ordinário para a renovação de mandatos nos corpos sociais da organização decorre de 15 a 17 de Março. Agostinho Kamwango, secretário-geral cessante, não se recandidatou ao cargo.

MAIS DO MESMO OU NEM TANTO?

A missão da JURA não é fácil. Também se fosse fácil não seriam, com certeza, da UNITA. Recorde-se, contudo, a Juventude Unida e Revolucionária de Angola anunciou em 27 de Fevereiro de… 2020, protestos caso não existam “sinais claros” das autoridades sobre a revisão da data de celebração da juventude angolana.

“Se daqui até ao dia 14 de Abril não houver sinais claros sobre a revisão desta data, vamos mover a juventude angolana para estar nas ruas no dia 14 de Abril. Vamos protestar em todo o país para demonstrarmos que basta desta ditadura que se impõe em todos os níveis”, afirmou na altura o secretário-geral da JURA, Agostinho Kamwango.

Angola celebra o Dia Nacional da Juventude em 14 de Abril, uma data que “não reúne consenso” (como em todas as outras de carácter dito nacional), sobretudo no seio das forças políticas na oposição, por “enaltecer apenas” a memória de uma figura do MPLA (Hoji Ya Henda), partido no poder desde 1975.

Para o líder juvenil da UNITA, há necessidade urgente de aprovar a Lei da Juventude e de se rever a data de celebração da juventude angolana… do MPLA. Segundo o secretário-geral da JURA, a necessidade de se aprovar a Lei da Juventude e rever o dia de celebração da juventude para uma data de consenso foi abordada, em Abril de 2019, numa audiência que o Presidente angolano, general João Lourenço, concedeu aos líderes juvenis.

Segundo Agostinho Kamwango, foram determinadas orientações e os órgãos responsáveis em desencadear o processo, “nomeadamente o Conselho Nacional da Juventude e o Ministério da Juventude e Desportos recusam-se em colocar em prática a orientação do Presidente”.

O secretário-geral da JURA instou ainda as instituições a tratarem o assunto “com seriedade”, para que a lei e a data de celebração consensual façam parte dos diplomas a aprovar no 7.º Conselho Superior da Juventude, previsto para Junho de 2020.

A JMPLA enquanto mero instrumento acéfalo do partido está, e tem razões para isso, preocupada com o comportamento que os jovens angolanos apresentam nos últimos tempos. Isto porque, ao contrário do que era habitual, a juventude começa a pensar pela própria cabeça, recusando a regra de ouro do regime que sempre visou formatá-la e domesticá-la.

Há uns anos, Tomás Bica, então primeiro secretário da JMPLA na capital, disse que a organização juvenil do MPLA, partido que só está no poder desde 1975, pretendia levar a cabo uma série de debates, presume-se que – como é hábito – enquadrados na necessidade ancestral e atávica de reeducar a população.

“A estabilidade familiar é a estabilidade que se pretende, porque as famílias constituem a primeira e a mais antiga instituição de toda sociedade, razão pela qual famílias estáveis significam Estados estáveis, de tal ordem que pedimos à sociedade que o país seja estável, mas é preciso que, primeiramente, as famílias estejam estáveis”, disse Tomás Bica numa tirada filosófica que, só por si, é paradigma do estado actual de alguns dos jovens… do MPLA.

Por sua vez a então directora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do… MPLA, Fátima Viegas, entendia que “um dos remédios está na educação e outro está no papel que a família, enquanto esfera socializadora, deve fazer, porque estes jovens saíram de uma família. Se desta família eles não receberem, eles também não podem dar”.

Certo é que, reiteradamente, a JMPLA necessita de mostrar serviço no âmbito da formação político-patriótica, de modo a inculcar na sociedade que sem o MPLA será o desastre total.

Os meninos do regime ainda não atingiram (nem atingirão) a fase de pensarem livremente. Quando lá chegarem, se chegarem, só não vão zarpar da JMPLA porque ainda não se sabe se, como no passado recente, as balas e os jacarés estão prontos para satisfazer os ávidos apetites sanguinários dos que matam primeiro e perguntam depois. Quer os jovens autómatos do regime queiram ou não, nem todos os jovens concordam que o dia 14 de Abril, que consagra o Dia da Juventude do MPLA, em memória de Hoji Ya Henda, o patrono da JMPLA, seja igualmente considerado o Dia da Juventude angolana.

Será, com certeza, difícil ou até mesmo inexequível encontrar uma data que gere unanimidade. Em democracia o melhor que se consegue, quando se consegue, é um consenso. Encontrar, ou até mesmo criar de raiz, um dia que esteja equidistante das datas assinaladas pelos diferentes partidos seria, cremos, a melhor solução para homenagear todos os jovens angolanos que, de facto, merecem ter um dia que assinale o seu contributo em prol do país.

Desde a independência que Angola tem comemorado – com um enorme abuso de poder e unicidade só aceitável nos países de partido único – o 14 de Abril como o Dia da Juventude Angolana. Com a suposta, vacilante e talvez morta à nascença, abertura protagonizada por João Lourenço, urge que se pense e actue com a abertura de espírito necessária para implantar um sistema político que albergue a diversidade de opiniões como uma mais-valia de incalculável valor patriótico.

Não é sério, muito menos legítimo e democrático, que se continue a subjugar toda a juventude, bem como todo o resto da população, às teses do partido reinante. De facto, a comemoração com toda a pompa e mordomias inerentes do 14 de Abril era (e poderá continuar a ser) aceitável como marco interno do MPLA e não como algo que possa representar toda a juventude de um país que, também nesta matéria, pretende respeitar e enquadrar-se nas regras de um Estado de Direito, na esperança de que, talvez quando forem velhinhos, Angola deixe de ser do MPLA e o MPLA deixe de ser Angola.

Embora nem todos tenham consciência disso, o país é hoje outro, amanhã será ainda um outro, pelo que não pode haver receitas unilaterais feitas à medida, e por medida, de um regime que só conhece a razão da força.

Importa que o regime compreenda, embora a isso seja alérgico, que em democracia quem mais ordena é o Povo. E esse Povo não pode estar sujeito a regras que mais não são do que perpetuar o culto sabujo e bajulador a valores e pessoas que em vez de o servirem se servem dele.

De facto, o governo não tem tido vontade, embora tenha os meios, para resolver os problemas do Povo, sejam eles da fome, da miséria, da água, da luz, do lixo, da saúde ou da educação da população em geral. No que tange à juventude, esta não tem casa, não tem educação (embora seja educada), não tem emprego e não tem futuro.

Por tudo isto, e não só, a juventude quer mais do que nunca ser ouvida e ter, para além de uma voz gritante e activa, possibilidade de dizer de sua justiça, de participar na vida do seu país. O regime ao obrigar os jovens a aceitar como única a lei do mais forte está a atirar a juventude para as margens da sociedade. E, muitas vezes, demasiadas vezes, quando se está na margem escorrega-se para a marginalidade como antecâmara da violência, da criminalidade ou até da guerra.

Ao contrário do que eventualmente podem pensar os dirigentes do regime, a juventude está atenta a tudo isto e é sobretudo isto que a preocupa. Nós temos jovens que, como nos ensinou Nelson Mandela, são heróis não porque não sintam medo, mas porque o vencem.

Folha 8 com Lusa