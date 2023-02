Luto no jornalismo angolano. Faleceu Siona Casimiro

Faleceu em França, o decano dos jornalistas angolanos, Siona Casimiro, vítima de doença.

Siona Casimiro nasceu a 12 de Maio de 1944, em Matadi, a República Democrática do Congo. Os pais são oriundos do Município do Cuimba, Província do Zaire.

Diplomado pelo Cento de Formação Profissional de Jornalistas (CFPJ) de Paris, recebeu a carteira profissional pela primeira vez em 1969, após estagiar na Agência Congolaise de Presse (ACP).

Trabalhou na Angop, na PANA e Associated Press. Foi chefe de Redacção do Jornal Apostolado, membro do Conselho Editorial da Rádio Eclésia. Membro fundador do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e do MISA-Angola.

Neste momento de dor e luto, o Folha 8 apresenta os pêsames à família. Ti Siona Casimiro, será lembrado sempre como o “decano dos jornalistas angolanos”. Descansa em paz Companheiro.