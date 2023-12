“IGUALMENTE EXCELÊNCIA”, RESPONDEM OS 20 MILHÕES DE POBRES!

O general João Lourenço, na sua qualidade de Presidente de Angola, mas certamente numa posição subscrita integralmente pelo Presidente do MPLA, pelo Titular do Poder Executivo e pelo Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, realçou hoje, na mensagem de fim de ano à nação, os esforços do Governo para atenuar desigualdades ainda existentes e programas para diversificar a economia e aumentar a produção interna de bens e de serviços.

Assim sendo, “com os programas de fomento à produção agro-pecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta de bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os preços dos mesmos”, disse João Lourenço, reforçando que o Governo continua a apostar seriamente em investimentos no social.

Segundo o Presidente angolano, o Executivo tem construído um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, infra-estruturas escolares de diferentes níveis de ensino, assim como na formação e admissão de profissionais da saúde e de educação e ensino.

“Estamos igualmente a aumentar a oferta de energia e água potável para as nossas populações e diferentes indústrias e a melhorar e expandir a nossa rede rodoviária e ferroviária nacional. Para além do investimento público na construção das chamadas centralidades temos vindo a promover políticas de fomento à autoconstrução dirigida com vista a garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos angolanos”, sublinhou.

O chefe de Estado reconheceu que o Estado continua ainda a ser um grande empregador, sobretudo nos sectores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia o país conta com um grande parceiro empregador, o sector empresarial privado, para além do auto-emprego resultante da formação técnico profissional para jovens.

João Lourenço reiterou “para a grande família angolana” com o compromisso com a paz e a reconciliação nacional, condição fundamental ao desenvolvimento económico e social e a prosperidade de Angola.

“Os meus sinceros votos de muita saúde, paz e concórdia, em todos os lares, e esperança de um novo ano com a fé redobrada num futuro melhor para todos os angolanos”, desejou.

Para o novo ano que se aproxima, João Lourenço expressou solidariedade com todos os povos do mundo vítimas da fome e da miséria, das doenças, dos preconceitos raciais, das calamidades naturais resultantes das alterações climáticas, mas sobretudo das vítimas das guerras e conflitos armados no mundo.

O Presidente desejou que 2024 traga paz definitiva aos territórios e povos da República Democrática do Congo (RDC), de Moçambique, do Sudão, da Ucrânia, da Palestina e de Israel.

Com a devida vénia, transcrevemos “ipsis verbis” a mensagem do general João Lourenço:

«Acabámos de celebrar o Natal, data em que, acima de tudo, valorizamos a presença dos nossos familiares e entes queridos expressando afecto e solidariedade a todos os nossos semelhantes, em especial aos mais desfavorecidos.

Essa é uma atitude louvável e que deveria perdurar durante todo o ano, porque a família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores.

Ao nível do Executivo, tudo temos feito para atenuar as desigualdades ainda existentes e proporcionar a todos os angolanos condições de vida mais dignas.

Com a diversificação da nossa economia, o aumento da produção interna de bens e de serviços, com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta dos bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os seus preços.

Continuamos a apostar seriamente em investimentos no social, com a construção de um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, em infra-estruturas escolares para os diferentes níveis de ensino, assim como na formação e admissão de profissionais da saúde e da educação e ensino, com as competências requeridas ao bom funcionamento dos equipamentos sociais a que fiz referência.

Estamos igualmente a aumentar a oferta de energia e água potável para as nossas populações e diferentes indústrias e a melhorar e expandir a nossa rede rodoviária e ferroviária nacional.

Para além do investimento público na construção das chamadas centralidades, temos vindo a promover políticas de fomento à autoconstrução dirigida, com vista a garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos angolanos.

O Estado continua a ser ainda um grande empregador, sobretudo nos sectores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia, contamos com um grande parceiro empregador, o sector empresarial privado, para além do autoemprego resultante da formação técnico-profissional administrada aos jovens pelos vários programas do Executivo.

Neste projecto comum de fazermos de Angola um país de oportunidades para todos, contamos com o empenho e o trabalho de todos os cidadãos, com a sua participação activa no processo produtivo e em todos os sectores vitais da sociedade.

Para a grande família angolana, reiteramos o nosso compromisso com a paz e a reconciliação nacional, condição fundamental ao desenvolvimento económico e social e à prosperidade do nosso país.

Nesta quadra festiva, apresento os meus sentimentos de pesar a todos os que durante o ano perderam os seus entes queridos. Os meus sinceros votos de muita saúde, paz e concórdia em todos os lares e a esperança de um Novo Ano com a fé redobrada num futuro melhor para todos os angolanos.

Para este novo ano que se aproxima, os nossos corações estão com todos os povos do mundo vítimas da fome e da miséria, das doenças, dos preconceitos raciais, das calamidades naturais resultantes das alterações climáticas, mas sobretudo das vítimas das guerras e conflitos armados que proliferam pelo mundo.

Que a paz chegue aos territórios e povos da RDC, de Moçambique, do Sudão, da Ucrânia, da Palestina e de Israel.

Feliz e Próspero Ano de 2024!»