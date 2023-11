GOSTAR DAS RIQUEZAS AFRICANAS NÃO É GOSTAR DOS AFRICANOS

Israel e Palestina não consideram os africanos como seus amigos. Os africanos têm uma perspectiva ou um conceito errado de amizade. Você não pode ser amigo de alguém que não está interessado em ser teu amigo.

Por Malundo Kudiqueba

Vejam as declarações de uma diplomata Israelita. Ela pelo menos é honesta e está a dizer publicamente e assumir que não se identifica com os negros. A Cônsul Geral de Israel em Atlanta – Estados Unidos da América, Judith Varnai Sharer diz que segundo ela os “negros norte-americanos são a maior ameaça do mundo”. Judith Varnai Sharer acredita que os negros são mais perigosos que os terroristas. É triste quando observamos que ninguém condena este tipo de discurso.

A solidariedade não é uma estrada de sentido único. Israel tem interesses em África mas não se interessa pelos africanos. A Palestina não tem interesses em África, mas também não se interessa pelos africanos. Vocês conseguem imaginar que a África só recebeu duas visitas de um Primeiro Ministro Israelita em 54 anos?

Hoje em dia todo mundo fala em solidariedade. Do meu ponto de vista os fundamentos da solidariedade devem estar alicerçados na reciprocidade e igualdade. Ser solidário com aqueles que me perseguem e maltratam é um contra senso.

Já agora, quando morrem crianças africanas não vejo solidariedade de Israel ou Palestina. Quando África está com problemas Israel e Palestina respondem com silêncio e indiferença. Israel e Palestina não têm a mínima consideração pelos negros. Os negros são desprezados desrespeitados, humilhados e discriminados tanto por uns como pelos outros.

Os negros não são bem vindos em Israel e na Palestina. Será que israelitas e os palestinianos preocupam-se com os conflitos e problemas de África da mesma forma que os africanos se preocupam com a guerra no médio oriente? A África tem muito mais problemas que Israel e a Palestina juntos. O nosso foco deve ser em primeiro lugar o continente africano.

Quando há guerras em África não vejo manifestações no mundo inteiro.

Na guerra da Ucrânia com a Rússia todo ocidente falou a uma só voz.

A NATO foi mobilizada para isolar a Rússia. Os países ocidentais fizeram chantagem política para os países africanos declararem publicamente o seu apoio a Ucrânia.

No entanto o ocidente esqueceu-se que no início da guerra os estudantes africanos que estavam na Ucrânia foram discriminados e sofreram as piores cenas de racismo que se podia imaginar.

Os líderes africanos não se respeitam quando aceitaram apoiar a Ucrânia de Zelensky sabendo que os estudantes africanos na Ucrânia tinham sido discriminados e maltratados. Quando os estudantes africanos foram abusados na Ucrânia o mundo reagiu de forma silenciosa. Um silêncio cúmplice.

Vou fazer nova incursão ao médio oriente.

Quem é judeu deve praticar o judaísmo e ter compaixão com o próximo inclusive com os negros. Ou será que o livro religioso deles ensina o ódio contra os negros?

Os árabes também têm o seu ódio contra os africanos. Os africanos nunca fizeram mal aos árabes. Os árabes são muçulmanos e fazem várias orações por dia.

O que não consigo entender é assistir pessoas que fazem várias orações por dia para depois exibir o racismo contra os negros. Tanta oração para depois exibir ódio contra negros?

É nos momentos de crise que o ocidente revela a sua verdadeira cor.

Há africanos que são pró Palestinos e outros pró-Israel. Do meu ponto de vista os africanos devem ser neutros.

Israelitas e Palestinianos nunca serão pró-África. Quando África do Sul esteve sob o regime do Apartheid o único País árabe que apoiou a causa do ANC foi a Líbia do General Kadaffi.

Quais são os motivos que levam os africanos preocuparem-se tanto por aqueles que nos desprezam e maltratam os negros que vivem no médio oriente?

Tenho relatos de mulheres negras que trabalham em países árabes como trabalhadoras de limpeza ou cozinheiras são tratadas como autênticas escravas e objectos sexuais.

Muitas mulheres negras nestes países árabes são obrigadas a beber urina porque os senhores árabes querem humilhar os africanos. Há muitas mulheres negras em cativeiros no médio oriente.

Ninguém ajuda os africanos quando estão em problemas. Aqueles que se oferecem para ajudar o continente africano têm segundas intenções. O objectivo deles não é ajudar a África, mas sim roubar os minerais de África.

Os europeus não gostam dos africanos. Eles gostam das nossas matérias-primas. Os árabes não gostam dos africanos. Eles gostam do nosso ouro. Os americanos não gostam dos africanos. Eles gostam do nosso petróleo.

Agora preparem-se: Os líderes africanos não gostam dos africanos. Eles gostam do nosso dinheiro.

E assim vai… Estamos tramados!!!