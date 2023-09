EXERCÍCIO FÍSICO FAZ BEM

A chefe da área de Fisioterapia da Clínica Sagrada Esperança no Huambo, Iracelma Casimiro, apelou hoje, sábado, à população para redobrar a prática dos exercícios físicos e reduzir comportamentos sedentários, para prevenção da Osteoartrite.

Iracelma Casimiro falava à imprensa, no final de uma marcha contra a Osteoartrite, realizada pela instituição sanitária, no quadro do Dia Mundial da Fisioterapia, comemorado a 8 do corrente mês.

A especialista em fisioterapia considerou ser importante a prevenção da doença por ser uma das principais causas da paralisação física das pessoas, contribuindo, de forma significativa, na redução da capacidade produtiva da população.

Iracelma Casimiro disse que, apesar de haver pouco registo a nível das instituições sanitárias, é importante que a população tenha, para além do hábito pelos exercícios físicos, a cultura de procurar pelos serviços de saúde sempre que sentirem uma dor nas articulações ou uma inflamação.

Informou que o número de pessoas afectadas pela Osteoartrite, uma doença crónica que danifica a cartilagem e os tecidos circundantes, caracterizada por dor, rigidez e perda da função das articulações, tende a aumentar, nos últimos dias.

O facto, segundo Iracelma Casimiro, deve-se ao elevado índice de sedentarismo da população e não práticas de exercícios físicos, como uma das medidas de prevenção, resumindo-se no mundo virtual, através do uso excessivo das tecnologias de informação.

Por conta disso, apelou à população para a prática regular de exercícios físicos, visando a prevenção da doença e das suas consequências, por ter implicações sérias, não só na saúde humana, mas, também, no processo de desenvolvimento socioeconómico, uma vez que os seus efeitos reduzem a capacidade produtiva.

A marcha, decorrida sob o lema “ Porque a vida precisa de movimento”, percorreu algumas artérias da cidade, com a participação de pelo menos 50 cidadãos, entre funcionários da Clínica Sagrada Esperança, de instituições públicas/privadas e a população, em geral. A iniciativa, que teve como objectivo consciencializar as pessoas sobre a necessidade da população cuidar da sua saúde, mediante a prática de exercícios físicos, foi seguida por uma aula de ginástica aeróbia.

Antes do início, os participantes foram submetidos a uma triagem sobre a pressão arterial e o peso.

O Dia Mundial da Fisioterapia é celebrado todos os anos, desde 1996, no dia 8 de Setembro, que corresponde à data da fundação da actual World Physiotherapy, no ano de 1951.

A data visa assinalar a união e a solidariedade da comunidade global de Fisioterapia e é uma excelente oportunidade para os fisioterapeutas de todo o mundo demonstrarem o valor da profissão na manutenção e/ou melhoria da mobilidade e independência funcional.

E que tal apostar no golfe?

A prática da modalidade de golfe contribui em grande parte para o sucesso e qualidade de vida de todo ser humano, afirmou em 24 de Outubro de… 2014, em Luanda, a secretária para Assembleia Geral do Clube em Luanda, Ana Maria Ramos.

Falando à Angop, a propósito do estado actual da modalidade, Ana Ramos frisou que a prática regular de golfe pode ajudar a prevenir ou a tratar várias doenças, nomeadamente cardiovasculares e músculo-esqueléticas ao estimular a actividade física; este desporto combate o sedentarismo, melhora o desempenho articular e muscular e promove a saúde do aparelho cardiovascular.

O golfe é jogado enquanto se caminha, permite a prática de exercício físico e não exige explosão muscular, apenas o domínio da pessoa sobre os seus movimentos.

“Esta modalidade pode ser considerada uma actividade física de baixo risco traumático, a sua prática pode manter-se até idade avançada. A marcha e os movimentos dos membros superiores, inferiores e do tronco, realizados no percurso, trazem benefícios ao nível osteomuscular e articular.

Por outro lado a prática da modalidade pode também ter um efeito protector sobre as articulações bem como contribuir para a manutenção da massa óssea.

Recorde-se que Angola acolheu um Open internacional de Golfe, entre evereiro e Março de 2016, enquadrado no circuito da associação profissional da modalidade para a Europa.

A competição previa juntar no campo dos Mangais, na Barra do Kwanza, 165 dos melhores praticantes do mundo, além dos respectivos assistentes e imprensa especializada.

A realização da competição em Angola foi o culminar de “mais de um ano de negociações entre o então Ministério da Juventude e Desportos e os organizadores da European Tour de Golf”, afirmou o então titular da pasta Gonçalves Muandumba.

Após explicar que a competição era da responsabilidade da Profissional Golf Association (PGA), salientou que o tempo de negociação serviu para analisar as condições exigida pelos organizadores.

“O golf já começa a despontar paixões no país e, particularmente em Luanda, onde já existem muitos praticantes”, frisou.

O governo de Angola, prosseguiu Gonçalves Muandumba, aprovou a inclusão do país no circuito Open Tour, que por cá teve o nome de Angola Open.

Angola possui um dos melhores campos de Golfe da região Austral de África. Trata-se do recinto dos Mangais, na Barra do Kwanza, onde o Rio Kwanza se cruza com o mar e a paisagem da Quissama (parque nacional).

O Open de Golfe da associação profissional da modalidade envolve a realização de cerca de 50 torneios anuais, em pelo menos 30 países. A partir de 2016 Angola passou a ser parte integrante do circuito.

O Angola Open é uma organização privada, sob a égide do Clube de Golfe de Luanda, na qual o governo angolano se vai associar prestando apoio institucional.

Folha 8 com Angop