DINHO CHINGUNJI ACUSADO DE VIOLÊNCIA

O Presidente do partido extinto P-NJANGO, Dinho Chingunji, está a ser acusado de ter agredido os militantes do ex-partido que reclamam o pagamento do seu subsídio e outros benefícios como delegados de mesa nas Eleições Gerais de 2022, conforme se pode ouvir num áudio que viraliza nas redes sociais.

Por Geraldo José Letras

Dinho Chingunji que agora lidera o Partido da Justiça Força Organizada de Angola (PJ-Força Angola) vem, através do seu Gabinete de Comunicação, desmentir o vídeo onde aparece em fortes trocas de palavras e contactos físicos com supostos militantes do seu ex-partido P-JANGO (Partido Nacionalista para a Justiça em Angola) que reivindicam pagamento de subsídios e outros benefícios pelos serviços prestados a formação política com que concorreu nas Eleições Gerais de 2022, com resultados que levaram o Tribunal Constitucional a ordenar em 8/11/2022 a sua extinção mediante o ACÓRDÃO N°790/2022, sob processo n° 1042-B/2022, em que foi requerente da decisão a PGR (Procuradoria-Geral da República).

Em Comunicado de Imprensa, de 15 de Dezembro de 2023, o Gabinete de Comunicação do PJ-Força Angola (Partido da Justiça Força Organizada de Angola), considera que as acusações em questão, “em que o Engenheiro Dinho Chingunji terá agredido os militantes do ex-partido P-Njango por reclamarem dinheiro, são completamente falsas e carecem de qualquer fundamento verídico”, lê-se.

O Comunicado afirma que: «Nós, enquanto Partido da Justiça Força Organizada de Angola, PJ-Força Angola, rejeitamos veementemente qualquer tentativa de difamação ou disseminação de informações enganosas que visem minar a nossa integridade e comprometimento com os princípios democráticos.

«Esclarecemos que o engenheiro, Dinho Chingunji tem pautado a sua actuação com base na transparência, responsabilidade e respeito pelos valores democráticos. Está empenhado em promover o diálogo aberto, inclusivo e construtivo, repudiando veementemente quaisquer práticas que possam comprometer a confiança pública.

«Apelamos à responsabilidade por parte dos veículos de comunicação e utilizadores das redes sociais, solicitando que verifiquem a veracidade das informações antes de as partilharem. A disseminação irresponsável de notícias falsas não só prejudica a reputação do nosso partido, mas também mina a essência fundamental da democracia».

Ainda no mesmo comunicado, o Gabinete de Comunicação do partido de Dinho Chingunji, que se prepara para concorrer nas Eleições Gerais de 2027, avisa está a tomar medidas concretas não especificadas para investigar a origem das acusações que considera infundadas e que vai empreender as acções legais necessárias contra os responsáveis do vídeo que circula nas redes sociais.

“Reiteramos o nosso compromisso com a verdade, a ética e a honestidade, e agradecemos àqueles que continuam a apoiar a nossa causa justa e os princípios democráticos que defendemos”, conclui o comunicado.

Recorda-se que de acordo com os resultados finais das Eleições Gerais de 24 de Agosto de 2022 produzidos pela CNE (Comissão Nacional Eleitoral) o MPLA venceu com 51,17% de votos, UNITA 43,95%, PRS 1.14%, FNLA 1,06%, PHA 1,02%, CASA-CE 0,76%, APN 0,48%, P-NJANGO 0,42% dos votos.