ONDE PARAM OS 42 MILHÕES?

O Administrador Municipal do Lobito, Evaristo Kalopa Mário, é suspeito do desvio de mais de 42 milhões de kwanzas da conta do Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza do Executivo para aquela região da província de Benguela.

Por Geraldo José Letras

A Administração Municipal do Lobito dirigida por Evaristo Kalopa Mário abandonou há um ano e sem explicações a construção de duas obras públicas, um Posto de Saúde no bairro “Baixo Akongo”, orçado em 24.540.260.00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e duzentos e sessenta) kwanzas, bem como um Centro de Formação Integrado à Unidade de Cabeleireira e Barbearia, orçado em 18.923.543.96 (dezoito milhões, novecentos e vinte três mil, quinhentos e quarenta e três, noventa e seis) kwanzas na Centralidade do Lobito.

As obras do Centro de Saúde do “Baixo Akongo”, a cargo da empresa de construção civil “CONSTRUSOL LDA”, com início no dia 24 de Junho de 2018 e com data de conclusão marcada para o dia 22 de Fevereiro de 2019, estão atiradas ao abandono e sem conclusão há cinco anos.

Estão também atiradas ao abandono e sem conclusão as obras do Centro de Formação Integrado à Unidade de Cabeleireira e Barbearia, há mais de ano.

A empreitada que estava a ser construída pela empresa de construção civil “NONGUENHA – Engenharia e Construção” já não possui “boa parte dos materiais” porque continuam a ser vandalizadas por meliantes, denunciaram os munícipes à reportagem do Folha 8 que insistentemente está a contactar o Administrador Municipal do Lobito, Evaristo Kalopa Mário, para se justificar, mas sem sucesso.

Para os munícipes “o Administrador Municipal desviou o dinheiro disponibilizado para a construção das duas infra-estruturas que não são as únicas em estado de abandono”.

Sobre o Centro de Formação Integrado à Unidade de Cabeleireira e Barbearia, o cidadão Eduardo Vivali é um dos muitos entrevistados que exige explicações claras do também primeiro Secretário Municipal do MPLA no Lobito, onde “já existem dezenas de pequenas iniciativas empresariais de jovens na área da estética e de formação profissional, com dificuldades para a obtenção de microcréditos nos bancos por burocracias relacionadas com a não filiação de muitos no partido no poder, MPLA”.

O Administrador Municipal do Lobito, Evaristo Kalopa Mário, é prova de que “o Executivo tanto local como central em programas de fomento a empregabilidade e outras áreas da vida da população e do país gosta de se colocar como principal concorrente das iniciativas privadas e não consegue assim trazer soluções esperadas pelas populações que, só no município do Lobito, sofrem de pobreza extrema”, analisou o morador do bairro Boa Vista, Vlado Chaves.