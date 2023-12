CHUVA E AUMENTO DO PASTO ENCARECE O PREÇO DA CARNE

Com o registo de chuva e consequente aumento de pasto na província do Cunene, os criadores tradicionais de gado estão a disparar o preço por cabeça dos bois de 180.000 para 450.000 Kwanzas, conforme o tamanho e peso do animal.

Por Geraldo José Letras

Durante o período de seca os criadores tradicionais de gado, por medo de verem os animais morrer, despachavam-nos a preços baixos e muitas vezes definidos até mesmo pelos compradores, na sua maioria proprietários de talhos na cidade de Ondjiva.

Com o regresso da chuva e aumento do pasto na província, o quadro mudou. Agora são os criadores tradicionais de gado que se negam a vender os bois a preço barato.

De acordo com o tamanho e peso do animal, os criadores tradicionais de gado não aceitam fazer negócio com os proprietários de talhos a preços abaixo dos 450.000 Kwanzas.

A situação está a resultar num outro problema. Há escassez de carne, principalmente bovina, nos talhos e mercados onde os proprietários e comerciantes lamentam a falta de “bois para abate e venda”, devido à resistência dos criadores tradicionais de gado.

Para as famílias, na cidade de Ondjiva a situação é preocupante por significar que nesta quadra festiva “não haverá carne de vaca à mesa”, lamentou ao Folha 8 a dona de casa, Di Lu Ilda.

De acordo com o gerente do talho Pawa, José Tulengeipo, a fonte de aquisição dos comerciantes de carne são os criadores tradicionais, que para além de aumentarem o valor da compra, muitos deles já não estão a comercializar, devido às chuvas que se fazem sentir na província aliado ao aumento do pasto.

No período da seca a cabeça de boi custava 180.000 a 200.000 kwanzas, actualmente está a custar 450.000 Kwanzas.

A escassez da carne bovina tal como aconteceu em 2017, está a levar ao encerramento de muitos talhos e outros locais de venda, bem como ao aumento do produto.

Um quilograma de carne que antes custava 650 (Kwanzas, actualmente está a ser vendido a 1.700 Kwanzas.

A comparar o preço da carne bovina com o do peixe, muitos consumidores estão a preferir o carapau e sardinha onde a caixa está a ser vendida a 14.000 Kwanzas.

A carne de cabrito e de galinha também está a afugentar os consumidores na província que é uma das maiores produtoras de carne bovina do país.

O quilograma de carne de cabrito está a custar 1.300 Kwanzas, porquanto a mesma quantidade de carne de galinha está entre 1.000 e 1.700 Kwanzas.

De acordo com o relatório Semanal do Comando Provincial da Polícia Nacional no Cunene, desde o registo de chuva e aumento de pasto na região, as denúncias de roubo de gado contra os criadores tradicionais também aumentaram, além de outros crimes como abuso sexual, agressão sexual com recurso a armas brancas (facas), ofensas simples à integridade física, violência domestica do tipo física, ameaça de morte com recurso a arma branca (catana), e condução perigosa de meio de transporte, furto qualificado de artigos diversos, roubos qualificados de motorizada, de telemóveis, de valor monetário e burla, pelo se recomenda aos cidadãos mais cuidado e denúncias às autoridades que neste mês de Dezembro estão em prontidão de reacção.