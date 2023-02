CRAVINHO, O MACACO E A MÃE (DO MACACO)

O ministro dos Negócios Estrangeiros português (o tal que disse que Jonas Savimbi era um Hitler africano), João Gomes Cravinho, elogiou em Adis Abeba o maior empenho diplomático de Angola em questões do continente africano, contrariando o passado recente. Por outro lado a Rádio Nacional do MPLA (RNA) diz que “António Guterres considera fantástica a liderança de João Lourenço nos processos de construção da paz e estabilidade na RDC”.

Gomes Cravinho, em declarações à Lusa, afirmou que “Angola, aqui há uns anos, tinha alguma relutância em envolver-se em situações, conflitos em outras partes do continente. Hoje Angola tem uma presença forte e tem credibilidade que lhe permite ter um papel chave”, afirmou à margem da 36.ª Cimeira da União Africana.

E deu o exemplo do esforço de pacificação da região dos Grandes Lagos (não confundir com os grandes lagos de Luanda… quando chove), numa referência ao conflito no leste da República Democrática do Congo, mas também na República Centro-Africana, onde “Angola também desempenha um papel muito importante”.

“Para nós, é uma grande satisfação ver Angola jogar esse papel, acreditamos que é um papel muito positivo para todo o continente, porque Angola é um país com peso e fazia falta, de alguma maneira, essa influência”, acrescentou o ministro português.

“Vejo o meu colega angolano muito activo”, referindo-se ao ministro das Relações Exteriores, Téte António, e o “Presidente João Lourenço a falar com os presidentes de outros países”, o que “é extremamente positivo, diria, para a CPLP” (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), actualmente presidida por Luanda.

Todos ficamos, assim, mais descansados. Gomes Cravinho testemunha que João Lourenço fala com os presidentes de outros países…

Nas declarações à Lusa, João Gomes Cravinho abordou também a sua recente ida a São Tomé e Príncipe, num momento em que estão a decorrer investigações sobre um ataque a um quartel em Novembro, violentamente reprimidas pelas autoridades, com a morte de quatro homens sob custódia militar.

“São Tomé é um país irmão, Portugal é um país próximo de São Tomé, qualquer que seja o governo”, começou por afirmar o ministro, que disse não tomar partido sobre a situação interna política do país. Será que o presidente de São Tomé também fala com outros presidentes? Se calhar não. Mas se precisar é só fazer uma chamada para Luanda.

“Aquilo que julgo saber sobre o que se passou a 25 de Novembro é que muito em breve, penso que num período de três meses, portanto até 25 deste mês, haverá da parte da Procuradoria-Geral da República são-tomense um pronunciamento sobre aquilo que entende que aconteceu e aquilo que devem ser os passos seguintes”, explicou João Gomes Cravinho. Ou seja, em síntese, Portugal sabe que talvez, todavia, antes pelo contrário, é possível que sim, ou não.

“Portugal, quanto a isso, é um observador externo, um observador amigo, um observador que contribuiu numa primeira fase com um apoio da Polícia Judiciária, do Instituto de Medicina Legal e deu o contributo dos peritos”, explicou, acrescentando: “Agora as instituições são-tomenses fazem o seu trabalho”.

Nos últimos dias foi também notícia que o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, o maior da oposição da Guiné-Bissau), Domingos Simões Pereira, foi novamente impedido de sair do país.

Dizendo desconhecer (como sempre) esse caso em concreto, Gomes Cravinho salientou que a Guiné-Bissau já vive “um ambiente pré-eleitoral”, referindo-se às eleições legislativas apontadas para Junho. No entanto, “é importante que as instituições funcionem de modo justo para todos”, ressalvou.

Entretanto, o ex-primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, defende que não se pode esperar de Portugal um papel “relativamente romântico” de defesa dos direitos humanos na Guiné-Bissau, quando tem de defender uma existência própria em termos de influência no mundo.

Em declarações à agência Lusa em Lisboa, o ex-governante refere que a postura ideal de Portugal face à Guiné-Bissau devia ser uma “intervenção na base dos grandes princípios humanistas” e da “defesa dos direitos humanos”.

No entanto, “Portugal está inserido num sistema, numa ordem internacional, num sistema de relações internacionais” em que os países procuram “ter alguma influência”.

“Sendo realistas, nós não podíamos esperar que Portugal estivesse fora de tudo isto e que tivesse um papel relativamente romântico, enfim, defendendo direitos humanos […] de forma sistemática sem ver a questão da sua existência própria em termos de influência”, diz.

Esta é a razão, defende, pela qual Portugal acabou por reconhecer Umaro Sissoco Embaló como Presidente guineense, quando ainda decorria um contencioso eleitoral apresentado pelo líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira.

“Será que Portugal não teria a necessidade de, para manter a sua influência, ter de alinhar-se com os outros países no reconhecimento e no apoio a Sissoco, apesar de todas as vicissitudes que nós estamos a ver do regime” do Presidente?, questiona.

Aristides Gomes considera que “infelizmente, Portugal, como todos os outros países, são levados a estudar a sua intervenção, a ver se defendendo determinados princípios que podem ser princípios justos de forma humanitariamente falando, moralmente falando, essas posições não podem comprometer, em certa medida, o princípio realista de ter alguma influência”.

No entanto, o ex-primeiro-ministro salienta que a posição de Portugal é comum a muitos outros países e exemplificou com a França, que inicialmente teve “um discurso radical” e se recusou a reconhecer Sissoco Embaló como Presidente, mas a estratégia mudou, tendo mesmo o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, visitado o país, em Julho do ano passado, a primeira deslocação na história de um Presidente francês à Guiné-Bissau.

“Há um mistério que o Sissoco teria algum poder de atracção”, ironiza Aristides Gomes, considerando que se trata sim de geoestratégia de França, que tenta obter apoio de vários países africanos face à crescente influência da Rússia, sobretudo no Sahel, região das suas ex-colónias, e da China.

“Para que a França possa existir como uma potência média, tem necessidade de continuar a exercer a sua influência nessa zona do mundo”, acrescenta.

O ex-governante guineense defende que não existe uma comunidade internacional, mas várias, porque “existem os interesses de vários blocos, de vários países”.

“A comunidade internacional nunca desenvolveu um país, […] nunca resolveu os problemas fundamentais de um país” e estes têm de ser resolvidos “primeiramente no plano interno”, diz.

Aristides Gomes refere que “quando há coincidência com a via de solução interna no país, a coisa funciona, mas quando não há essa coincidência, o país fica ao deus-dará”, notando que no caso da Guiné-Bissau não existe a coincidência entre os problemas do país e “os interesses das potências europeias na sub-região oeste-africana ou as preocupações dos Estados Unidos”, que “têm de fazer face à China, à França e à Rússia”.

Neste sentido, o ex-primeiro-ministro advoga que a classe política guineense “deve saber criar condições para o diálogo interno, de modo a conseguir um consenso nacional para a solução dos problemas nacionais”.

“O consenso interno não deve estar subordinado aos interesses daqueles que estão a lutar entre si para terem mais ou menos influência na sub-região em que nós estamos inseridos. E isso requer negociações e o encontrar de soluções consensuais para os nossos problemas”, considera.

Folha 8 com Lusa