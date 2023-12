Abertura de comportas de barragem congolesa destruiu 13 habitações em Angola

A abertura das comportas da barragem do Inga, na República Democrática do Congo (RDCongo), provocou a destruição de pelo menos 13 residências no município do Nóqui, província angolana do Zaire, divulgaram hoje as autoridades de Angola.

O governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, que disse estar a acompanhar de perto a situação, sublinhou que “o quadro não é bom”.

Adriano Mendes de Carvalho, em declarações à Rádio Nacional de Angola, referiu que terça-feira o conselho da província esteve reunido e ao longo da noite foi acompanhando a situação, tendo-se deslocado, na manhã de hoje, ao município fronteiriço do Nóqui verificar as consequências no terreno.

“Temos 13 casas neste momento desabadas, temos muitas famílias fora das suas casas”, disse Adriano Mendes de Carvalho, acrescentando que o ministro da Energia e Águas de Angola, João Baptista Borges, já contactou o seu homólogo congolês sobre o assunto.

O governante angolano frisou que as autoridades angolanas não podem proibir a abertura das comportas, mas esta deve ser comunicada previamente, porque existem famílias ao longo da margem do rio.

“O quadro ainda é crítico, vamos percorrer ainda o rio para ver aonde é que estão estas famílias”, disse o governador do Zaire, garantindo apoio aos sinistrados e apelando aos camionistas para que não se desloquem àquele município.