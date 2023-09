A propaganda do MPLA está a dizer, nos órgãos de comunicação social do Estado (do MPLA), que uma delegação do governo do MPLA irá participar num fórum político de alto nível, em Nova Iorque. A OMATAPALO, empresa do governador de Benguela não eleito pelo povo, pode emprestar uma grua grande para pendurar a delegação do governo do MPLA a um nível muito elevado? Ou será que o governo do MPLA irá comprar ou alugar, nos Estados Unidos, uma grua muitíssimo grande para o governo do MPLA ficar pendurado a uma altura elevadíssima, a grande distância do chão?