URSS QUASE APOIOU A FNLA E ADMITIU APOSTAR EM SAVIMBI

A ideia de que a União Soviética (URSS) sempre esteve de alma e coração com o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), que assumiu o poder após a independência, é falsa. No início dos anos 1960, Moscovo esteve prestes a reconhecer a rival FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), o que só não aconteceu devido à intervenção do líder comunista português, Álvaro Cunhal.

Por João Manuel Rocha (*)

Já na época de Mikhail Gorbatchov, responsáveis de Moscovo viam com bons olhos Jonas Savimbi e a sua UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) e o último líder soviético encorajou o diálogo que o Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, estava disposto a iniciar com os adversários políticos. As novidades constam do livro Angola – O princípio do fim da União Soviética, de José Milhazes, editado pela Nova Vega e lançado em Lisboa no dia 9 de Outubro de 2009. Baseado em fontes russas, documentos, artigos e entrevistas, revela episódios inéditos e mostra que não havia unanimidade em Moscovo sobre a intervenção na ex-colónia portuguesa.

O quase reconhecimento da FNLA como “legítimo representante” angolano chegou a ser ordenado pelo então líder soviético Nikita Krutchov, em 1963. O episódio revela “a confusão que reinava em Moscovo em relação à sua política africana”. Documentação citada indica que, paralelamente aos contactos com o MPLA, a espionagem soviética procurou estabelecer laços com a UPA (União dos Povos de Angola), antecessora da FNLA, e a UNITA. José Milhazes, ex-correspondente do PÚBLICO em Moscovo, cita as memórias de Piotr Evsiukov, um alto funcionário que, durante 15 anos, dirigiu os contactos com os movimentos de libertação, segundo o qual, sem a intervenção de Cunhal, a URSS teria reconhecido FNLA de Holden Roberto.

O apoio militar que se revelou fundamental para o MPLA em 1975 também não se concretizou sem dúvidas de Moscovo. “Não havia unanimidade face à intervenção das tropas cubanas em Angola e ao envolvimento da URSS”, escreveu Milhazes. A partir de testemunhos de responsáveis soviéticos, concluiu que “Cuba decidiu intervir militarmente em Angola com ou sem autorização de Moscovo” e que no terreno havia “sérias divergências” entre o comando das tropas cubanas e os conselheiros soviéticos.

A boa impressão que Savimbi causou, em 1988, ao então ministro de Negócios Estrangeiros de Moscovo, num encontro na ONU, fez com que a URSS tenha estado “próxima de apostar em Jonas Savimbi”, revela Milhazes. “Depois do encontro de [Eduard] Chevarnadze com Savimbi, em Nova Iorque, em Moscovo quase surgiram hesitações: em que apostar em Angola?”, contou ao autor o então embaixador em Luanda, Vladimir Kazimirov.

No mesmo ano, José Eduardo dos Santos encontrou-se com Gorbatchov e informou-o de que ia conversar sobre a UNITA com o rei Hassan II, de Marrocos, ao qual Savimbi teria admitido afastar-se, se isso contribuísse “para a solução positiva do problema”. No diálogo, relatado no livro, o actual Presidente admitiu a integração de elementos da força inimiga no processo político. “Não como militantes da UNITA, mas como particulares. Alguns farão parte do Governo”, disse.

Outra das revelações do livro é o fuzilamento, em 1973, por ordem de Agostinho Neto, de cinco adversários no MPLA, acusados de uma conjura em que também estaria envolvido Daniel Chipenda, “número dois” da organização. O facto desagradou aos soviéticos, tal como o acordo, assinado em 1972, para uma frente MPLA/FNLA onde Agostinho Neto teria aceite ser “número dois”. Os documentos citados revelam uma “desconfiança mútua” entre os dirigentes de Moscovo e o primeiro Presidente angolano e “indecisões na direcção política” sobre quem apoiar que se prolongaram até muito perto da independência.

Os “atritos graves” com Neto levaram já diversos estudiosos a considerar que os soviéticos incentivaram o então ministro do Interior, Nito Alves, a liderar a contestação ao rumo do MPLA, numa acção que culminou com milhares de mortos. Milhazes escreve que Neto não só acreditou nessa tese como “foi de propósito a Moscovo pedir explicações” a Brejnev, então secretário-geral soviético, e exigiu o afastamento de dirigentes da representação militar em Luanda. O autor confirma que “os soviéticos depositavam confiança” em Nito Alves, mas não conseguiu ser conclusivo sobre o seu papel nesse episódio devido à dificuldade de acesso aos arquivos soviéticos e ao silêncio e contradições dos entrevistados.

Já sobre os rumores de que Neto foi assassinado durante uma operação, em 1979, Milhazes diz que são “um disparate”. “As autoridades soviéticas não queriam que Agostinho Neto fosse operado em Moscovo, pois sabiam do seu real estado de saúde, mas, por outro lado, não podiam recusar, para não afectar a credibilidade do país”, escreveu. O autor é também de opinião que, sem esquecer o Afeganistão, a intervenção em Angola ajudou à queda da URSS. “A estrutura soviética fica, do ponto de vista económico e até militar, fortemente abalada.”

(*) Artigo publicado pelo jornal português Público em 10 de Outubro de 2009.

Foto: Primeira reunião do Presidente Agostinho Neto com os ministros e secretários de estado em 17/11/1975