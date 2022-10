Moro em Santo Tirso, uma pequena cidade no norte de Portugal, mas nasci em Moçambique. Sou um filho de África, mas considero-me um cidadão do mundo.

Por Octávio Nuno

O Podcast “Prazeres Interrompidos” é um podcast sobre livros. Em cada episódio, um livro, em pouco mais de 1 minuto apenas. A ideia é que seja algo leve, mas que ajude os jovens, e não só, a encontrar o caminho para a leitura de livros. Na semana passada acabei de chegar ao terceiro lugar nos top da categoria “Books” da Apple Podcast.

A 8 de Julho de 2022 coloquei online o meu primeiro podcast. E tinha apenas uma ideia: partilhar o meu amor pelos livros.

Estava longe de imaginar que tudo ganhasse uma dimensão tão grande. Pelo menos à minha escala.

Quando pensei num podcast sobre livros, estas foram as frases que me vieram à mente, e que me parecem, melhor definem o meu podcast e o propósito deste:

“Livros como gelados e amores de verão / Em cada episódio, uma aventura. / Aperte o cinto, e deixe que a brisa do mar lhe tolde os sentidos.”

Frases que servem de mote para a forma como imagino o meu podcast.

A minha paixão pelos livros penso que já nasceu comigo. Como um defeito de fabrico. Talvez tenha herdado este gosto do meu avô que tinha alguns livros lá em casa. Sou um ávido leitor desde muito jovem, e foi um hábito que mantive ao longo da minha vida. Sigo uma dieta muito restrita. Praticamente só me alimento de livros. O que me deixa bastante elegante…

Quero pensar que o meu podcast não é sobre livros. Que é, antes, sobre a vida, porque os autores escrevem, afinal, sobre o que é isto de existir. Por isso, no podcast, falo sobre o amor, o desamor, o sofrimento e o desencontro, a felicidade e as paixões… ou seja, no fundo, é a vida num minuto.

A minha ideia era que fosse um podcast que não se deixasse enredar em grandes explicações sobre o livro. Como se fosse apenas uma janela aberta para que o leitor possa imaginar o livro. Coloco na mistura também um pouco de humor e ironia.

Porque acredito que os livros podem ser também uma arma contra a exclusão social, racismo e xenofobia. Numa sociedade que se quer mais justa e solidária. Aqui fica um pequeno contributo.

O podcast pode ser acedido em qualquer plataforma: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e em muitas outras (agora também no Youtube). Através destas plataformas cheguei a mais de 20 países.

Para 2023 espero colocar alguns contos e poesia da minha autoria no podcast. E talvez uma edição de uma versão em inglês do podcast, mas no feminino, narrado através da tecnologia Text-to-Speech (TTS). Mas isto são apenas planos… porque tudo isto dá muito trabalho.

Porque a minha prioridade é ler, e o podcast é apenas dar aos outros um pouco do meu amor pelos livros.

Para além dos livros, sou casado e namoro com a mesma mulher há mais de 33 anos, e tenho um filho de 17 anos que é um aluno brilhante e que adora o conhecimento e o saber.

Que mais posso eu querer?

Boas Leituras!