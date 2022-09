Por David P Carroll

Em uma noite escura e assustadora

Houve um estrondo esta noite

E as criancinhas

Correu com medo tão assustado esta noite

E há risos no ar esta noite

E é um frio escuro solitário

Noite de Halloween assustadora

E o luar é tão

Azul e brilhante

E é uma noite fantasmagórica

Uma brisa fria soprando a noite toda

E há um outro

Barulho esta noite

E as criancinhas são

Correndo com medo é apenas assustador

Esqueletos e fantasmas e ghouls

Esta noite e o uivo

Dos lobisomens loucos esta noite

E os mortos

Zumbi está andando pelo

Ruas neste frio escuro solitário

Noite de Halloween assustadora.