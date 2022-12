MEDIDAS DE UM GOVERNO SOCIALISTA

Em Espanha, o Governo socialista decidiu eliminar o IVA dos produtos alimentares básicos. A medida enquadra-se num vasto pacote de apoio às famílias e a vários sectores da economia.

Por Carlos Narciso (*)

Os alimentos que passam a IVA zero são o pão, o leite, o queijo, os ovos, a fruta, os legumes e leguminosas, as batatas e os cereais. Antes tinham um IVA de 4%. O IVA do azeite e massas passa de 10 para 05%.

Além disto, foi anunciado que 4,2 milhões de famílias vão receber ajudas de 200 euros.

Mais algumas medidas:

Os preços do gás continuam congelados.

Os transportes urbanos têm uma redução de 30% no preço dos bilhetes.

Os transportes intercidades passam a ser gratuitos.

As rendas de casa têm um limite de 2% nos aumentos.

As distribuidoras de água, electricidade e gás continuam proibidas de cortar os serviços por falta de pagamento.

As pensões aumentam 8,5% em 2023.

Pesca e agricultura têm apoios no preço dos combustíveis.

Estas são algumas das medidas hoje decididas no Conselho de Ministros do Governo espanhol. Porventura, gostaríamos que tivesse sido o Governo português a tomá-las.

A Espanha já conseguiu abrandar a inflação, na zona euro é o país com menor inflação, neste momento.

Segundo avançou o primeiro-ministro Pedro Sánchez, na conferência de imprensa, o total de recursos aplicados atingem os 45 mil milhões de euros, para proteger a classe média e trabalhadora e o tecido produtivo do país face ao aumento do custo de vida.

Com isto, Sanchez envergonha o “compadre” Costa. Portugal nem metade fez para apoiar as famílias e as empresas, comparativamente com Espanha. Vamos esperar mais uns dois ou três meses, a ver se Costa aprendeu alguma coisa com “su hermano”.