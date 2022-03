«COMO TERMINA A CRISE NA UCRÂNIA»

A discussão PÚBLICA sobre a Ucrânia tem tudo a ver com confronto. Mas sabemos para onde vamos? Na minha vida, vi quatro guerras começarem com grande entusiasmo e apoio público, todas as quais não soubemos como terminar e de três das quais nos retiramos unilateralmente.

Por Henry Kissinger (*)

O teste da política é como ela termina, não como começa. Com demasiada frequência, a questão ucraniana é apresentada como um confronto: se a Ucrânia se junta ao Oriente ou ao Ocidente.

Mas para que a Ucrânia sobreviva e prospere, não deve ser o posto avançado de nenhum dos lados contra o outro – deve funcionar como uma ponte entre eles.

A Rússia deve aceitar que tentar forçar a Ucrânia a um status de satélite e, assim, mover as fronteiras da Rússia novamente, condenaria Moscou a repetir sua história de ciclos auto-realizáveis de pressões recíprocas com a Europa e os Estados Unidos.

O Ocidente deve entender que, para a Rússia, a Ucrânia nunca pode ser apenas um país estrangeiro. A história russa começou no que foi chamado de Kievan-Rus.

A religião russa se espalhou a partir daí. A Ucrânia faz parte da Rússia há séculos, e suas histórias estavam entrelaçadas antes disso.

Algumas das batalhas mais importantes pela liberdade russa, começando com a Batalha de Poltava em 1709, foram travadas em solo ucraniano.

A Frota do Mar Negro – o meio da Rússia de projectar poder no Mediterrâneo – é baseada em arrendamento de longo prazo em Sebastopol, na Crimeia.

Até mesmo dissidentes famosos como Aleksandr Solzhenitsyn e Joseph Brodsky insistiam que a Ucrânia era parte integrante da história russa e, de facto, da Rússia.

A União Europeia deve reconhecer que a sua lentidão burocrática e a subordinação do elemento estratégico à política interna na negociação da relação da Ucrânia com a Europa contribuíram para transformar uma negociação em crise.

A política externa é a arte de estabelecer prioridades. Os ucranianos são o elemento decisivo. Eles vivem em um país com uma história complexa e uma composição poliglota.

A parte ocidental foi incorporada à União Soviética em 1939, quando Stalin e Hitler dividiram os despojos.

A Crimeia, cuja população é russa de 60%, tornou-se parte da Ucrânia apenas em 1954, quando Nikita Khrushchev, ucraniano de nascimento, a concedeu como parte da celebração do 300º ano de um acordo russo com os cossacos.

O Ocidente é em grande parte católico; o Oriente em grande parte ortodoxo russo. O Ocidente fala ucraniano; o Oriente fala principalmente russo.

Qualquer tentativa de uma ala da Ucrânia de dominar a outra – como tem sido o padrão – levaria eventualmente à guerra civil ou à ruptura.

Tratar a Ucrânia como parte de um confronto Leste-Oeste arruinaria por décadas qualquer perspectiva de trazer a Rússia e o Ocidente – especialmente a Rússia e a Europa – para um sistema internacional cooperativo.

A Ucrânia é independente há apenas 23 anos; anteriormente estava sob algum tipo de domínio estrangeiro desde o século 14. Não surpreendentemente, seus líderes não aprenderam a arte do compromisso, muito menos a perspectiva histórica.

A política da Ucrânia pós-independência demonstra claramente que a raiz do problema está nos esforços dos políticos ucranianos para impor sua vontade a partes recalcitrantes do país, primeiro por uma facção, depois pela outra.

Essa é a essência do conflito entre Viktor Yanukovych e sua principal rival política, Yulia Tymoshenko. Eles representam as duas alas da Ucrânia e não estão dispostos a dividir o poder.

Uma política sábia dos EUA em relação à Ucrânia buscaria uma maneira de as duas partes do país cooperarem entre si. Devemos buscar a reconciliação, não a dominação de uma facção.

A Rússia e o Ocidente, e muito menos as várias facções na Ucrânia, não agiram de acordo com esse princípio. Cada um piorou a situação.

A Rússia não conseguiria impor uma solução militar sem se isolar em um momento em que muitas de suas fronteiras já são precárias.

Para o Ocidente, a demonização de Vladimir Putin não é uma política; é um álibi para a ausência de um.

Putin deve perceber que, quaisquer que sejam suas queixas, uma política de imposições militares produziria outra Guerra Fria.

De sua parte, os Estados Unidos precisam evitar tratar a Rússia como uma aberração a ser pacientemente ensinada sobre as regras de conduta estabelecidas por Washington.

Putin é um estrategista sério – nas premissas da história russa.

Compreender os valores e a psicologia dos EUA não são seus pontos fortes.

A compreensão da história e da psicologia russas também não foi um ponto forte dos formuladores de políticas dos EUA.

Líderes de todos os lados devem voltar a examinar os resultados, não competir em postura.

Aqui está minha noção de um resultado compatível com os valores e interesses de segurança de todos os lados:

• A Ucrânia deve ter o direito de escolher livremente suas associações económicas e políticas, inclusive com a Europa.

• A Ucrânia não deve aderir à OTAN, posição que assumi há sete anos, quando surgiu pela última vez.

• A Ucrânia deve ser livre para criar qualquer governo compatível com a vontade expressa de seu povo.

Os sábios líderes ucranianos optariam então por uma política de reconciliação entre as várias partes de seu país.

Internacionalmente, devem seguir uma postura comparável à da Finlândia.

Essa nação não deixa dúvidas sobre sua feroz independência e coopera com o Ocidente na maioria dos campos, mas evita cuidadosamente a hostilidade institucional em relação à Rússia.

• É incompatível com as regras da ordem mundial existente a Rússia anexar a Crimeia.

Mas deve ser possível colocar o relacionamento da Crimeia com a Ucrânia em uma base menos tensa.

Para esse fim, a Rússia reconheceria a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia.

A Ucrânia deve reforçar a autonomia da Crimeia nas eleições realizadas na presença de observadores internacionais.

O processo incluiria a remoção de quaisquer ambiguidades sobre o status da Frota do Mar Negro em Sebastopol.

Estes são princípios, não prescrições.

As pessoas familiarizadas com a região saberão que nem todos serão palatáveis para todas as partes.

O teste não é a satisfação absoluta, mas a insatisfação equilibrada.

Se alguma solução baseada nesses elementos ou em elementos comparáveis não for alcançada, a tendência para o confronto se acelerará.

O tempo para isso chegará em breve.

(*) Henry Kissinger foi secretário de Estado de 1973 a 1977.

Nota. Artigo foi publicado pela primeira vez no Washington Post.