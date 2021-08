Uns dizem que fazem, outros fazem!

A MCR – Média Comunicação Regional TV é uma empresa de Matosinhos (Portugal) que produz tudo o que, com qualidade de conteúdos e excelência técnica, tenha a ver com imagem. Fernando Oliveira, o “pai” do projecto que nasceu em 2012 (três anos depois do inédito despedimento colectivo de dezenas de jornalistas do Jornal de Notícias, então o maior jornal português) é – nesta profissão não se conjuga o pretérito perfeito – um repórter de imagem com provas dadas em diversos meios de comunicação social portugueses.

Por Norberto Hossi

Fernando Oliveira recorda que a MCR nasceu com o objectivo de ser um canal temático (de âmbito cultural), razão pela qual – por estar localizada em Matosinhos – contactou o vereador da cultura da Câmara Municipal local, Fernando Rocha, também ele um antigo jornalista. “Mas foi tudo em vão, só promessas”, recorda Fernando Oliveira.

Em 2013 produziu alguns trabalhos para as Uniões de Freguesias S. Mamede Infesta/Senhora da Hora e Custóias/Leça do Balio, e Guifões, uma colaboração que se manteve durante quatro anos. Após as eleições autárquicas de 2017, o projecto e a colaboração mantiveram-se e a rodagem levou a que, reconhece Fernando Oliveira, fosse imperativo torná-lo menos individual e mais colectivo, “obrigando” a que em 2021 o se tornasse mais profissional.

“Foi este ano, em Abril/Maio, que tomei a decisão de profissionalizar a MCR, adquirindo o equipamento profissional necessário para emitir, incluindo uma carrinha com uma régie no interior para quando for necessário, e assim se justifique, emitir directos”, salienta Fernando Oliveira

“Estamos preparados para idealizar, conceber e produzir uma vasta série de serviços, sejam para televisão, documentários, promoções, publicidade, vídeos promocionais, de marcas ou empresas, reportagens para instituições, turismo, concertos musicais, clipes, protocolos com câmaras municipais, uniões de freguesias, eventos empresariais, ou colóquios universitários”, explicou Fernando Oliveira ao F8 .

A MCR tem hoje, para além de uma vasta e comprovada experiência, “recursos humanos de excelência a nível da comunicação (jornalistas, realizadores, tradutores, intérpretes)” bem como “meios técnicos próprios e de última geração que lhe permitem uma completa, eficaz e autónoma gestão de todos os seus projectos, tanto a nível da criação, imagem, edição, produção e divulgação”, acrescenta Fernando Oliveira.

A MCR é igualmente um Órgão de Comunicação Social. É também um canal de televisão online, preparado com uma régie móvel no interior de uma viatura de exteriores para emitir directos sempre que se justifique. Situada no Concelho de Matosinhos, a MCR transmite as suas próprias e exclusivas produções em simultâneo pelos dois canais sociais mais vistos do Mundo (Facebook e YouTube).

Fernando Oliveira explica que “a MCR no âmbito das suas produções próprias privilegia as artes, a literatura, a história, a música, a cultura e as nossas gentes, que, ao longo dos séculos, deram e continuam a dar luz ao mundo, continuaram a descobrir mundos nunca antes navegados”.

Além disso, acrescenta Fernando Oliveira, “a MCR também tem um sector vocacionado para ajudar as empresas, as marcas, os produtos através de filmes e campanhas para televisão, Internet, imprensa e outros meios”.

Nesta altura a MCR Televisão está a fazer reportagens sobre os 11 Museus do Concelho de Matosinhos, estando o primeiro sobre o Museu da Escola EB 2,3 de Lavra, já publicado.

Companheiro, na Redacção do Jornal de Notícias (Porto/Portugal), de Fernando Oliveira durante muitos anos, o jornalista Orlando Castro (hoje director adjunto do Folha 8), diz que o “boss” da MCR “é um dos melhores fotojornalistas portugueses”, ao que alia “uma humildade pouco vista, um profissionalismo sem horários e uma amizade à prova de bala”.