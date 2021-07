Os angolanos de bem, residentes em Portugal e comprometidos com o estado actual da Saúde Pública, no país, decidiram reunir-se, em Lisboa, para emprestar serventia intelectual, pertinente no sentido de contribuírem com ideias, sugestões e contribuições. Assim, ciente da nobreza do propósito, realizarão o I Fórum Internacional – O estado da saúde pública: Angola e a Diáspora. O evento realizar-se-á no dia 10 de Julho de 2021, no Anfiteatro da UCCLA, na Avenida da India, 110 (Junto da Cordoaria Nacional), Lisboa.