Mais dois contratos com a Águas de Portugal

O Grupo Águas de Portugal (AdP) assinou dois contratos com o Ministério da Energia e Águas de Angola no valor de 8,9 milhões de euros. Um deles diz respeito à assistência técnica à Empresa de Água e Saneamento da Huíla (EASH), no Sul do país, enquanto o outro tem como objectivo o apoio às cidades de Moçâmedes, Luena e Dundo.

Em comunicado, a AdP refere que estes dois contratos são relativos à assistência técnica para o desenvolvimento de serviços de abastecimento de água e de saneamento e que terão financiamento assegurado pelo Banco Mundial e pelo banco Europeu de Investimento.

O projecto na Huíla tem uma duração prevista de quatro anos e abrangerá os municípios de Lubango, Chibia, Matala, Jamba, Cacula e Quipungo, num total de 1,6 milhões de pessoas. Este contrato envolve a assistência técnica à EASH para a capacitação da empresa nas áreas técnica, financeira e comercial.

Já o projecto em Moçâmedes, Luena e Dundo tem uma duração de três anos e pretende apoiar o Ministério de Energia e Águas de Angola na “implementação do respectivo projecto de financiamento, nomeadamente na monitorização e gestão do contrato, na gestão financeira dos projectos e na gestão ambiental do social dos projectos.

O director da AdP Internacional, Cláudio Jesus, considerou que estes contratos são “o fruto de um modelo de relacionamento bilateral entre Estados que já vem de longa data”.

“Isto é fruto de um trabalho continuado, persistente e muito incisivo que o grupo vem fazendo com Angola e com todos os decisores deste sector”, acrescentou o responsável.

Estes dois contratos juntam-se a outros dois que o grupo tem em Angola até 2022, que incluem o apoio à gestão das empresas provinciais de abastecimento de água de Bengo e de Cunene.

Em Julho de 2019 a Águas de Portugal anunciou que ia apoiar a criação das empresas de abastecimento de água e saneamento de Bengo e Cunene. Estes dois contratos decorrerão até 2022 e totalizam cerca de 14 milhões de dólares, com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento.

Os dois contratos totalizam cerca de 14 milhões de dólares e envolvem actividades específicas para o desenvolvimento e capacitação institucional das empresas dessas duas províncias, nomeadamente pela presença permanente de uma equipa de peritos que apoiarão a formação dos técnicos das duas empresas em todas as suas áreas de actividade, nomeadamente comercial, financeira, técnica e de manutenção.

Estes projectos têm financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, no âmbito do apoio institucional ao sector de água e saneamento em Angola, que assenta, principalmente, na criação e consolidação de serviços públicos de abastecimento de água e saneamento em sete províncias beneficiárias, bem como no reforço institucional e de governação sectorial a nível local e nacional.

O Grupo AdP actua em actividades de consultoria, assistência técnica e capacitação e formação em Angola desde 2004. Inicialmente com projectos financiados pela União Europeia, em assistência técnica à empresa EPAL de Luanda, responsável pelo abastecimento de água à capital do país.

Desde 2012, desenvolve projectos de assistência técnica às empresas provinciais que foram sendo criadas, com contratos financiados pelo Governo Angolano e, mais recentemente, pelo Banco Mundial, UNICEF e Banco Africano de Desenvolvimento.

A actividade de consultoria, que se desenvolve através da sua unidade de negócios AdP Internacional, estende-se a todos os países africanos de língua portuguesa e a Timor Leste.

Entre outros projectos em curso, destaca-se o contrato financiado pelo Banco Mundial na Guiné Bissau para assistência técnica à empresa EAGB – Electricidade e Água da Guiné Bissau, que se iniciou em Maio de 2019 e em que a AdP Internacional integrou um consórcio com as empresas EDP Internacional e Leadership Business Consulting.

Também em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, a AdP Internacional tem desenvolvido intensa actividade de consultoria em estreita articulação com as entidades gestoras dos serviços de águas daqueles países, nomeadamente com o apoio do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Em Moçambique o Grupo Águas de Portugal apoiou com a cedência de recursos humanos e financeiramente a recuperação das áreas devastadas pelo ciclone Idai, nas províncias de Sofala (Beira) e de Tete, e com o fornecimento e instalação de uma Estação de Tratamento de Água, com capacidade para abastecer de água 3.000 famílias.

