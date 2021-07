Remessas dos angolanos em Portugal subiram 7,4%

As remessas dos portugueses em Angola subiram 4,5%, para 23,4 milhões de euros, em Maio deste ano, ao passo que as transferências dos angolanos em Portugal subiram 7,4%, para 720 mil euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar em Angola enviaram para Portugal, em Maio deste ano, um total de 23,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 4,5% face aos 22,4 milhões enviados em maio do ano passado.

O regulador financeiro português dá ainda conta, na actualização das estatísticas, de uma subida do valor enviado pelos angolanos a trabalhar em Portugal, cujas remessas para Angola subiram 7,4%, para 720 mil euros, em maio, face aos 670 mil euros enviados em maio de 2020.

Como é habitual, os valores de Angola cobrem a quase totalidade das remessas enviadas de e para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Assim, os emigrantes nos PALOP enviaram 24 milhões de euros para Portugal em Maio, revelando uma subida de 4,7%, ao passo que os africanos lusófonos em Portugal enviaram 3,2 milhões de euros em maio deste ano, mostrando uma forte subida de 20% face a maio do ano passado, quando tinham enviado 2,6 milhões de euros, no início da pandemia.

A nível global, as remessas dos emigrantes subiram 5,2% em Maio, chegando aos 284,4 milhões de euros, de acordo com o Banco de Portugal, que mostra que os trabalhadores portugueses em França enviaram quase 90 milhões.

Os emigrantes portugueses em França foram os que mais remessas enviaram para Portugal em Maio, chegando aos 89,2 milhões de euros, o que representa uma subida de 2,5% face aos 87 milhões de euros enviados em maio do ano passado.

Depois da França, o maior mercado emissor de remessas para Portugal é a Suíça, país de onde os emigrantes enviaram 74,3 milhões de euros em maio, o que demonstra uma subida de 3,5% face aos 71,8 milhões de euros enviados em Maio do ano passado.

Em sentido inverso, as remessas dos imigrantes registaram uma subida de 11,8%, demonstrando a evolução de 35 milhões de euros, em Maio de 2020, para 39,1 milhões de euros em maio deste ano, numa lista onde se destacam os 14,2 milhões de euros enviados pelos brasileiros a trabalhar em Portugal.

Lusa