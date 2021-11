O Facebook continua a mostrar a pujança da sua ditadura. De vez em quando resolve, sem nenhuma explicação racional, bloquear páginas ou impedir os administradores dessas páginas de a elas terem acesso. O Folha 8 não escapa a essa recorrente regra do posso, quero e mando. Mesmo seguindo todas as sugestões do Facebook, o problema mantém-se até que os poderosos néscios decidam em sentido contrário. Desta vez impedem-nos de publicar imagens.